Oroscopo Branko settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Toro lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Il denaro e gli appuntamenti si sposano perfettamente quando il tuo leader Venere si sposta nei versatili Gemelli e nella tua zona finanziaria lunedì. La tua corrispondenza perfetta è qualcuno nel campo finanziario (un broker o un contabile, forse?) Che condivide la tua visione conversazionale sul denaro.

Martedì c’è un sensuale trigono Venere-Plutone che porta intensità a una nuova connessione romantica. Anche se hai parlato con qualcuno solo per un breve periodo di tempo, potresti sentirti come se fosse “quello giusto”. Non hai necessariamente torto, Toro, ma dovresti prenderti più tempo per conoscerti prima di fare sul serio.

La tua motivazione è un po’ carente durante la quadratura Venere-Saturno di venerdì, ma non arrenderti ancora. Anche se puoi iniziare a sentirti un po’ senza speranza e pensare che i tuoi sforzi non valgono la pena quando i piani non funzionano, questo è solo un piccolo ostacolo sulla strada. I tuoi obiettivi a lungo termine rimangono intatti.

Se sei del segno Toro, ti sentirai pieno di energia questa settimana e questo ti porterà a impegnarti in molte attività e ad assumere obblighi che potrebbero produrre ulteriore stress. Come risultato di questa tensione, mal di testa e disagio appariranno nella colonna vertebrale nei prossimi giorni. Per ora non hai alcuna patologia grave; Tuttavia, se non riesci a trovare un modo per scaricare i nervi attraverso l’attività fisica, avrai seri problemi di salute nei prossimi mesi.

Stai lavorando in un posto che non ti piace e dove non puoi sviluppare nessuna delle tue abilità. Questa situazione ti causa molta frustrazione e tristezza, ma non stai facendo nulla per cambiarla. D’altra parte, questa settimana incontrerai di nuovo un amico d’infanzia che ti motiverà di nuovo e che con il suo ottimismo ti farà sentire che puoi cambiare ciò che non ti piace della tua vita oggi. Questo incontro sarà cruciale per te perché, da esso, inizierai a fare cambiamenti, che, entro un po ‘, ti permetteranno di rinunciare al lavoro che ti ha reso così infelice negli ultimi mesi.

Nella sfera sentimentale, gli uomini e le donne nati sotto il segno del Toro avranno giorni complicati. Questa settimana inizierà un ciclo in cui ci sarà una grande tendenza a commettere adulterio e a desiderare relazioni impossibili o scomode. Questo non significa che le cose con il tuo partner non siano buone, ma che sentirai semplicemente il desiderio di vivere l’adrenalina di una relazione proibita.

Se le cose accadono nel modo desiderato, dal momento che sei innamorato del tuo partner, non vuoi essere coinvolto emotivamente con qualcun altro, sarai solo interessato a torridi incontri sessuali. In ogni caso, fai attenzione, perché tutto può finire per affiorare in superficie.