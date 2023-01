Oroscopo Branko settimanale dal 16 al 22 gennaio 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete : Lunedì 16 avrete la tendenza a buttarvi nei vostri nuovi progetti e attività in cui avrete bisogno di affidarvi ad altri compagni di viaggio. Hai venti favorevoli a tuo favore per la proiezione professionale ed economica. Martedì 17 avrete in questo giorno una grande confluenza di sincronicità e imprevisti che vi aiuteranno a rendere favorevoli le vostre attività e nuove iniziative e ad allietare la vostra giornata.

Toro : Lunedì 16 la grande attività è ciò che vi aiuterà ad avere una visione più adeguata per sfruttare i momenti migliori per favorire profitti e risorse economiche. Martedì 17 ti sentirai libero di scegliere quali obiettivi vuoi raggiungere in questo giorno. Devi assicurarti che ci sia un equilibrio tra i tuoi momenti di divertimento e quelli di attività.

Gemelli : lunedì 16 è il momento di affermare i propri beni e di consolidare e impegnarsi con persone che la pensano allo stesso modo. Non correre, è meglio calmare i tempi e che tutto sia sereno e ben pensato. Martedì 17 stai attraversando un momento in cui dovrai mettere in ordine le tue finanze e lasciarti trasportare dal tuo rapido intuito; il che significa che agisci con perseveranza e grande cura.

Cancro : lunedì 16 avrai auguri di nuovi inizi nella tua vita. E poiché l’amore ti sorriderà e le risorse ti accompagneranno, ti sentirai molto felice e fiducioso nei tuoi desideri. Martedì 17 è un giorno speciale per poter speculare a piacimento, e allo stesso tempo sfruttare la grande intuizione e vitalità che dimostrerai, sia nelle tue attività che nella tua professione.

Leone : lunedì 16 è un buon giorno per sfruttare la vostra forza travolgente e la vostra grande vitalità, in questioni sentimentali e anche in questioni finanziarie per ottenere risorse extra nella vostra vita. Martedì 17 dovresti rilassarti ed evitare di rimanere sempre in uno stato di tensione. Usa tutto questo dinamismo per aiutare le persone a te vicine che si fidano di te e che hanno bisogno sia del tuo sostegno emotivo che dei tuoi consigli.

Vergine : lunedì 16 dovreste mettere alla prova la vostra vitalità e la capacità di svolgere la vostra energia originale e pratica allo stesso tempo. Sarà già la chiave e l’impulso per ottenere profitti extra in questo momento. Martedì 17 sarà una giornata molto impegnativa, in cui avrai la possibilità di risolvere tante questioni importanti in maniera tenace e con grande attenzione. Questo ti aiuterà a sentirti completo.

Bilancia : Lunedì 16 avrete una giornata molto fortunata in campo affettivo e soprattutto nei piani che mantenete per una questione in cui riponete le vostre speranze. Organizza tutto con cura e sarà molto vantaggioso. Martedì 17 dovreste soppesare le vostre idee geniali, per evitare grossi errori nelle vostre proposte. Avrai molta vitalità, ma dovresti agire con meno impulsività e più calma.

Scorpione : Lunedì 16 stai attraversando un momento difficile, in cui ti mancheranno le persone che ami al tuo fianco. E ricorderai vecchi schemi legati alla famiglia e alla casa dell’infanzia. Martedì 17 noterai che il tuo buon senso aumenta e che prendi il controllo della tua vita, il che significa che sei in un momento molto interessante e in cui dovresti usare lungimiranza e concentrazione.

Sagittario : lunedì 16, il tuo ottimismo e il tuo intuito saranno molto importanti affinché il tuo dinamismo rimanga sveglio e le tue azioni siano brillanti in modo che i benefici siano positivi. Martedì 17 sei in un momento di grande fortuna nelle tue forze, sia in famiglia che con amici e conoscenti della tua attività o professione.

Capricorno : lunedì 16 sei in un momento in cui il senso del dovere, la lungimiranza e la serietà sono ciò che organizza la tua vita. Finché mantieni i tuoi spiriti e le tue risorse contenuti, raccoglierai frutti fruttuosi. Martedì 17 riappariranno i possibili problemi o blocchi di tanto tempo fa. Ma è importante prestare attenzione a ciò che è veramente nel tuo mirino.

Acquario : Lunedì 16 sentirete che usare la vostra originalità e intuizione vi aiuterà nelle vostre attività e nel vostro stato d’animo, a mantenere attive e dinamiche le vostre risorse per ottenere guadagni benefici. Martedì 17 i tuoi pensieri andranno a mille all’ora. E avrai l’aiuto di conoscenti e persone vicine che ti aiuteranno nelle tue esibizioni. Ma dovresti rimanere calmo e paziente in ogni momento.

Pesci : lunedì 16 vi sentirete più altruisti e manterrete vicinanza alle persone intorno a voi che hanno bisogno di voi e che potete aiutare emotivamente ed economicamente grazie alle vostre risorse e alla vostra gioia. Martedì 17, la tua grande percezione e sensibilità cattureranno il modo in cui interagisci con gli altri. La tua giornata sarà fortunata perché i benefici saranno fortunati e ti renderanno felice.