Oroscopo Branko settimanale dal 16 al 23 febbraio 2023, lo zodiaco completo

Ariete

Approfitta del weekend che inizia oggi per rilassarti e divertirti, Ariete, riprenditi dalla fatica di una settimana stressante. Esci con il tuo partner, con gli amici e cerca anche il momento per riposare, per non fare nulla. La prossima settimana dovresti essere al top della forma ogni giorno perché dovrai fare un grande sforzo e richiederà molta concentrazione. Approfitta ora che hai la creatività al tuo meglio. Quello che fai ora ti fornirà molti vantaggi in futuro. In campo sentimentale, oggi dovresti concentrare tutta la tua attenzione sul rilevamento dei segnali che il tuo partner potrebbe inviarti su questa situazione che ti sta influenzando quotidianamente. Forse non ha il coraggio di parlarne chiaramente, ma è la cosa migliore che puoi fare. Questo è qualcosa che ha una soluzione, Ariete, ma devi essere molto onesto l’uno con l’altro. Non lasciare passare altro tempo senza affrontare questo problema o la situazione potrebbe complicarsi.

Toro

Non disperare, Toro, se pensi che per te le cose vadano più lentamente e ti confronti quotidianamente con altre persone che stanno raggiungendo obiettivi o che ottengono rapidamente ciò che vogliono. Pensa oggi che a volte è meglio muoversi più lentamente nella vita. Imparerai di più e avrai più tempo per goderti ciò che stai raggiungendo. Oggi qualcuno che apprezzi molto ti cercherà per consultarti, ma potresti dover rimandare questo incontro a lunedì. Se gli dai buoni argomenti, capirà. In amore, è probabile che fino a ieri ti sentissi eccitato per una persona che è entrata da poco nella tua vita, il Toro, ma improvvisamente ti sei reso conto che non hai molto in comune. Pensa se vale la pena continuare con esso, perché questa percezione aumenterà ogni giorno.

Gemelli

Anche se avevi programmato oggi una giornata tranquilla, Gemelli, potresti trovarti con qualche situazione che ti sconvolge. Non reagire con rabbia o rabbia agli stimoli negativi di qualcuno che ti provocherà. Ci sono sempre quelli che si divertono quotidianamente a fastidiosa quotidianamente, solo per infastidire, o forse perché questa persona è amara. Non giocare. Fai le tue cose, vai avanti, non ti tira indietro di fronte alle difficoltà della vita. Affrontali e mentalizza che puoi superare qualsiasi cosa. Nell’aspetto sentimentale, per sorprendere la persona amata oggi, Gemelli, pensa a qualcosa fuori dall’ordinario, come un’uscita di cui solo tu conosci il destino. La tua relazione corre come una seta su base giornaliera, ma è proprio in quella calma che può sorgere la routine. Mettere scintille con questa uscita a sorpresa è un buon sistema.

Cancro

Anche se è importante che tu decida come iniziare quel progetto che hai in mano e che ti preoccupa quotidianamente, Cancro, oggi non è il giorno migliore per riflettere. Sei troppo stanco e probabilmente la tua mente non funziona al cento per cento. Ma non scoraggiatevi perché oggi non avete le idee chiare. Qualcosa di molto buono è in serbo per te nel prossimo futuro, quindi solleva il morale e goditi il fine settimana. Cambierà il tuo umore e umore. Lunedì tornerai alla carica e avrai le idee più chiare. In amore, non cercare più quell’opportunità che non arriva mai, il Cancro. Forse quello che vuoi è già al tuo fianco ogni giorno e non te ne sei ancora reso conto. Smetti di fare film oggi e sii un po’ più realistico.

Leone

Oggi, Leo, potresti ricevere una chiamata o essere contattato da qualcun altro per partecipare a una gita di gruppo questo pomeriggio. Ma potresti essere riluttante perché non pensi che le persone del gruppo siano troppo interessanti. Stai perdendo la capacità di vedere le persone al di là del loro aspetto su base giornaliera e devi riconquistarla. Esci con loro perché ti divertirai. Inoltre, tra queste persone c’è una persona che cerca quotidianamente di raggiungerti e conoscerti meglio. Gli piaci e ti ammira. Potrebbe essere qualcuno che si integra rapidamente nel tuo mondo e nel tuo ambiente. Accetta l’invito e mostra disponibilità a partecipare a tutto. E se sei uno dei Leone che attualmente ha un partner, non è un buon giorno per fare promesse che potresti non essere in grado di mantenere.

Vergine

Se hai deciso di trascorrere questo fine settimana che inizia oggi, Vergine, assicurati di lasciare tutto in ordine a casa, spegni i rubinetti e scollega gli elettrodomestici, controlla tutto con più attenzione che quotidianamente. Sei a rischio di complicazioni domestiche, ma sarà sufficiente che tu metta tutta la tua attenzione in modo che ciò non accada. Potresti ricevere un invito per una gita di gruppo lontano dai tuoi piani. Scusati e vai avanti con ciò che avevi pianificato. Oggi è un giorno molto propizio per le riunioni di famiglia. Nell’aspetto sentimentale, Vergine, se hai recentemente lasciato una storia sentimentale, potrebbe sorgere una nuova opportunità di amare. Ha molte possibilità per essere qualcosa di serio e duraturo, ma devi dimenticare i tuoi problemi passati e rimuovere quelle paure che ti assalgono quotidianamente per non essere all’altezza di una relazione.

Bilancia

Oggi le stelle ti proteggono, Bilancia, hai la possibilità di ottenere grandi cose su tutti i terreni, inoltre, puoi ottenere tutto ciò che proponi. Devi esserne più consapevole ogni giorno perché a volte lo dimentichi ed è come se caessi a pezzi. Siete come la Fenice, siete sempre rinati dalle vostre ceneri e questo va sempre tenuto a mente. Per questo motivo, non aver paura di mostrare i tuoi sentimenti a coloro che occupano il tuo cuore. È molto forte quello che senti quotidianamente e devi esprimerlo, Bilancia, ma anche conoscere la risposta, sapere se ti corrisponde nella stessa misura. Se è negativo, inizia a guardare dall’altra parte perché ci sono molte opzioni che ti aspettano. Se stai vivendo una relazione felice, questa volta è molto bello essere coccolati. Nessuno è amareggiato per i dolci.

Scorpione

Se ti sei svegliato pensando a quei problemi che ti travolgono quotidianamente e non sembrano avere una soluzione, Scorpione, cerca oggi un posto in mezzo alla natura dove puoi sdraiarti sull’erba e contemplare il cielo. Se fai questo rituale al mattino, ti darà un rilassamento incomparabile e quando la tua mente si svuoterà di pensieri sentirai una pace infinita e l’ispirazione verrà da te. Se lo fai di notte, sotto un cielo stellato, oggi, potrebbe già essere il pinnacolo. E se lo fai con la persona che occupa il tuo cuore, sarà un momento che ricorderai ogni giorno. Quindi vedrai chiara la soluzione a tutti i problemi. Se sei uno degli Scorpioni che innamorati sta pensando di gettare la spugna, non farlo. Tutte le relazioni hanno i loro momenti difficili e il consiglio è quello di superarli.

Sagittario

In questi ultimi giorni, Sagittario, qualcosa non è andato come ti aspettavi e ti sei sentito invaso da un senso di colpa che ti ha lasciato fuori dal combattimento. Se oggi pensi che qualcuno sia stato turbato o ferito dal tuo atteggiamento, è meglio arrendersi e scusarsi umilmente. Ti sentirai molto sollevato e questi fantasmi che ora perseguitano la tua testa ogni giorno scompariranno. In campo sentimentale, oggi puoi avere un incontro con una persona che è stata legata a te per molto tempo, il Sagittario. Probabilmente ti chiederà una seconda possibilità. Anche se non è il più frequente, a volte funziona. Ricorda che non è bene buttare tutto in mare, soprattutto se ci sono forti sentimenti tra di voi. I test non costano nulla. Nei rapporti quotidiani vedrete se le cose sono cambiate.

Capricorno

Hai oggi e anche domani, Capricorno, per pensare a un progetto che ti è stato offerto e che hai scartato. Ma potresti aver capito che potrebbe essere molto positivo per te. Anche se ti dà un sacco di bastone avere un contatto quotidiano con alcune persone che non sono particolarmente gentili con te, pensa a tutto ciò che questo significa per il tuo progresso professionale. Rifletti e, soprattutto, quando hai in mente una risposta chiara, non lasciarti influenzare dalle persone intorno a te che con le loro migliori intenzioni potrebbero cercare di farti cambiare idea, Capricorno. Non conoscono i dettagli o le situazioni per poterti dare consigli con criteri. Agisci secondo il tuo istinto. Oggi inizierai una nuova fase. Tienilo a mente quotidianamente e non sprecare le opportunità che d’ora in poi ti verranno presentate quotidianamente.

Acquario

Oggi, l’Acquario, non è il momento di pensare a grandi cambiamenti o fare molti progetti per il futuro. Meglio lasciarlo per un’altra occasione e ora dedicare la giornata al riposo, il che non significa sdraiarsi sul letto o sul divano e non togliersi il pigiama tutto il giorno. No, non è quello. Esci e goditi la primavera, circondati di persone divertenti e fai alcune cose che ami di più. Sarebbe bello per te incontrare nuove persone e dare un campo quotidiano a coloro che mostrano interesse per te o per ciò che fai professionalmente. C’è qualcuno che è entrato nella tua vita di recente e che soddisfa questi requisiti, l’Acquario. Cerca di conoscerlo un po ‘di più, forse è la persona che renderà felice la tua esistenza ogni giorno. Presta attenzione oggi e sarai in grado di rilevare se è proprio quell’essere speciale.

Pesci

Ti sei svegliato oggi, Pesci, con una certa sensazione di scoraggiamento perché pensi che al lavoro le cose non funzionino per te quotidianamente come dovrebbero. Ieri forse hai avuto una giornata difficile e ti senti ancora con l’amaro in bocca. Non dubitare mai del tuo talento, che hai per gli arrobas, né pensare di aver sbagliato a scegliere il tuo percorso nella vita. Vali per la professione che hai scelto e molto. Inoltre, hai molte proiezioni di lavoro, devi solo rimanere attento ai tuoi obiettivi su base giornaliera. Quel successo lavorativo, il riconoscimento del tuo lavoro che ti preoccupa così tanto, ce l’hai proprio dietro l’angolo, Pesci. In amore, la persona che ti interessa può credere che non sia così, che tu la ignori completamente. Potresti anche pensare ad altre opzioni. Mostra i tuoi sentimenti che è ora.