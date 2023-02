Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 24 febbraio 2023, le previsioni

Ariete

Ariete, siete onesti e leali e la rettitudine è il dono più prezioso che il cielo vi ha concesso. Disagio nella parte inferiore della pancia. Dovrai prendere una decisione importante con qualcosa che riguarda la casa in cui vivi. Evita gli scontri familiari. Difendi qualcuno da una situazione delicata. Celebrerai il successo dopo molti sacrifici.

Toro

Toro, sei una persona difficile da ingannare, scoprirai una bugia di cui ti sei fidato di più, ti sentirai molto deluso, sei intelligente e saprai cosa fare. Se qualcuno ti fallisce, soffrirai molto, ecco perché a volte hai freddo. Sarai molto sensibile in questi giorni e penserai a come distrarti, meglio se è in compagnia. Non correre, vai piano ma sicuramente.

Gemelli

Gemelli, ci sono cambiamenti che non sarai in grado di fare per il momento della tua vita, ma proiettarti per dopo. La famiglia attraverserà un momento difficile, dai il tuo sostegno. Per te la cosa più importante è crescere, ma è difficile per te farlo in questa situazione complicata rispetto a quella in cui ti trovi. Toglietevi tutte quelle emozioni che non vi aiutano ad essere in pace.

Cancro

Cancro, penserai a intraprendere un nuovo progetto. Buon auspicio. Ti sentirai ispirato e rafforzato dalla compagnia di qualcuno. Prima di compiacere gli altri, devi prima vedere i tuoi bisogni. Non ti piacciono le ingiustizie, quella situazione ti riguarda, anche se agli occhi degli altri ti presenti come una persona forte.

Leone

Leone, dentro hai molta paura e incertezza, calmati e non perdere la fede. Devi migliorare la tua vita in ogni modo. Prenditi del tempo per questo. Continua a lavorare sodo e non mollare. Sei molto sensibile. Qualcuno metterà alla prova la tua pazienza e potresti perdere il controllo. Ti danno qualcosa e tu lo dai ai più bisognosi.

Vergine

Vergine, la tua natura impulsiva e la tua personalità complicata possono far sembrare cattive le persone intorno a te o giudicarti ingiustamente. Non lasciare che ciò che vuoi si raffreddi davanti ai tuoi occhi. Sforzati di realizzare i tuoi sogni. Un cambiamento positivo si sta preparando per il prossimo anno della tua vita. Ora il cielo ti aiuta con la giusta energia.

Bilancia

Libbra, feste natalizie con gioie, ma non dimenticare di prenderti cura della tua salute. Sentirai che i tuoi nervi ti tradiscono, ma sii intelligente, sai già come controllarti. L’amore entra nella tua vita inaspettatamente, probabilmente attraverso le reti. Riceverai una proposta inaspettata. Descriverà il raggiungimento di una nuova posizione nel tuo lavoro.

Scorpione

Scorpione, ti senti deluso da una persona molto speciale. Controlla i dubbi e lascia paure, trionfo e armonia ti aspettano sul posto di lavoro. Visite mediche. Devi andare alla ricerca di altri orizzonti che ti permettano di ottenere ciò che desideri, non rimanere bloccato in una singola idea. Romanticismo alla porta.

Sagittario

Sagittario, abbiate speranza in quello che state facendo, mettete cuore ed entusiasmo, siete sulla strada giusta. Evita problemi per non sapere come controllare il tuo personaggio. Mantieni la forza per andare avanti. Si consiglia di godersi la giornata facendo sport. Sarai con molte persone al tuo fianco in una riunione di famiglia, prenditi cura della tua salute.

Capricorno

Capricorno, questo sarà un ottimo palcoscenico per te. È tempo di guarire tutte le ferite del passato. Respirerai di nuovo facile e senza ostacoli, sarai finalmente libero e volerai verso qualcosa di veramente nuovo. Speri che in questi giorni giustizia sarà fatta con una situazione che ti ha preoccupato. Regali che consegnerai nei prossimi giorni.

Acquario

Acquario, cambiamenti che vedrai materializzarsi una volta terminato l’anno. L’amore è il sentimento più puro e il miracolo che guarisce il dolore di ogni separazione e perdita. Perdi la paura, osa vivere intensamente ciò che non avevi mai vissuto prima. Il donatore riceverà il doppio. Sei sorpreso dal cambiamento che una persona dà con te in amore.

Pesci

Pesci, devi fare un servizio spirituale prima della fine dell’anno. Il cielo vi ricompenserà. Buona energia spirituale. Passa il tuo tempo a pensare al lavoro e al denaro, reinventati di essere capace. Il negativo viene fuori dalla tua parte. Le cose fanno il loro corso. Annuncio la realizzazione di quel sogno tanto desiderato. Prendersi cura della salute sarà il tuo compito.