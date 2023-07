Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 24 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La precisione e l’organizzazione saranno le tue alleate questa settimana, cara Vergine. Metti a frutto la tua attenzione ai dettagli e lavora sodo per raggiungere i tuoi obiettivi. Potresti trovare delle sfide lungo il percorso, ma la tua tenacia ti aiuterà a superarle con successo. Ricorda di prenderti anche del tempo per te stesso e per il relax, in modo da mantenere l’equilibrio tra lavoro e benessere.

Consiglio per la Vergine: Sii paziente e affidati al tuo senso di ordine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’armonia e l’equilibrio saranno le parole chiave per te, dolce Bilancia. Cerca di trovare un punto di stabilità nelle diverse sfere della tua vita. Sii diplomatico nelle tue interazioni e cerca il compromesso quando necessario. Questa settimana potresti anche dedicarti a pratiche di auto-cura e benessere per nutrire il tuo corpo e la tua mente.

Consiglio per la Bilancia: Trova l’equilibrio tra le tue esigenze e quelle degli altri.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

La passione e l’intensità guideranno le tue giornate questa settimana, caro Scorpione. Sarai in grado di approfondire le tue relazioni e scoprire nuove sfumature di te stesso. Non temere di mostrare il tuo lato più autentico e di esplorare emozioni profonde. Questo potrebbe anche essere un periodo propizio per dedicarti a progetti creativi o per rivelare talenti nascosti.

Consiglio per lo Scorpione: Segui il tuo istinto e abbraccia la tua autenticità.