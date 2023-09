Oroscopo Branko settimanale dal 18 al 24 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Leone, questa settimana potresti sentire una maggiore fiducia nelle tue capacità. È il momento di metterti in mostra e di mostrare al mondo cosa sai fare.Amore: In amore, sii autentico/a e aperto/a riguardo ai tuoi desideri. La passione è nell’aria. Lavoro: Sul fronte professionale, non temere di prendere rischi calcolati. Le opportunità possono arrivare quando meno te lo aspetti. Salute: Prenditi cura del tuo corpo. Una dieta equilibrata e l’esercizio fisico sono fondamentali per la tua salute.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Caro/a Vergine, questa settimana potresti trovare ispirazione nella creatività. Sfrutta al massimo questa energia per esplorare nuovi interessi e hobby. Amore: In amore, dedica del tempo alla tua autorealizzazione. Una relazione sana inizia con l’amore per te stesso/a. Lavoro: Sul lavoro, cerca di collaborare con i colleghi. Insieme potete ottenere risultati straordinari. Salute: Mantieni uno stile di vita equilibrato. Prenditi del tempo per rilassarti e praticare attività che ti appassionano.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Bilancia, questa settimana potresti sentire la necessità di creare una base solida nella tua vita. Focalizzati su questioni pratiche e finanziarie. Amore: In amore, cerca di stabilire una connessione più profonda con il tuo partner. La comunicazione è essenziale. Lavoro: Sul fronte professionale, pianifica attentamente le tue azioni. La disciplina ti porterà al successo. Salute: Prenditi cura della tua salute mentale. La meditazione o lo yoga possono aiutarti a mantenere l’equilibrio interiore.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Scorpione, questa settimana potresti sentire una maggiore intuizione e saggezza interiore. Ascolta la tua voce interiore mentre prendi decisioni importanti. Amore: In amore, esprimi i tuoi desideri e le tue preoccupazioni. La trasparenza rafforza i legami. Lavoro: Sul lavoro, affidati alla tua intuizione. Potresti fare progressi significativi nei progetti in corso. Salute: Dedica del tempo alla tua crescita personale. La lettura e la riflessione possono portarti a nuove consapevolezze.