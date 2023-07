Oroscopo Branko settimanale dal 19 al 25 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Cari Leoni, questa settimana sarete il centro dell’attenzione. Le stelle indicano che sarete in grado di farvi notare per le vostre abilità e talenti unici. Se avete un progetto creativo in corso o un’idea che desiderate condividere con il mondo, ora è il momento perfetto per farlo. Non abbiate paura di mostrare il vostro splendore e di assumervi la leadership nelle situazioni in cui ne avete la possibilità. Ricordatevi di rimanere umili e di apprezzare le persone che vi circondano.

Consiglio per il Leone: Mettete in mostra le vostre qualità e ispirate gli altri con la vostra sicurezza e il vostro carisma.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Cari amici della Vergine, questa settimana potreste sentirvi particolarmente sensibili e intuibili. Le stelle suggeriscono che sarete in sintonia con le emozioni degli altri e capaci di offrire un sostegno prezioso. Fate attenzione alle vostre intuizioni e fidatevi del vostro istinto quando si tratta di prendere decisioni importanti. Potreste trovare comfort nel dedicarvi alle attività creative o spirituali che vi nutrono l’anima. Ricordatevi di prendervi cura di voi stessi e di impostare confini sani nelle relazioni.

Consiglio per la Vergine: Ascoltate la vostra intuizione e offrite il vostro sostegno agli altri con amore e compassione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Cari amici della Bilancia, questa settimana si prospetta un periodo di armonia e equilibrio nelle vostre relazioni. Le stelle indicano che sarete in grado di risolvere eventuali conflitti o tensioni con grazia e diplomazia. Mettete in pratica le vostre capacità di mediazione e cercate il compromesso nelle situazioni in cui si rende necessario. Siate aperti al dialogo e ascoltate attentamente le opinioni degli altri. Questa settimana potrebbe anche essere favorevole per le questioni finanziarie e gli investimenti.

Consiglio per la Bilancia: Coltivate l’equilibrio nelle vostre relazioni e lavorate per raggiungere una soluzione armoniosa in ogni situazione.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Cari Scorpioni, questa settimana potreste sentirvi più intraprendenti e pronti a prendere decisioni importanti. Le stelle suggeriscono che avrete una chiara visione dei vostri obiettivi e sarete determinati a realizzarli. Non abbiate paura di fare delle scelte coraggiose e di agire in linea con i vostri valori. Questo è un periodo propizio per intraprendere nuovi progetti o per avanzare verso le vostre ambizioni. Mantenete un atteggiamento positivo e fidatevi del vostro istinto.

Consiglio per lo Scorpione: Seguite la vostra passione e fate ciò che vi rende felici. Siate pronti ad affrontare le sfide con determinazione.