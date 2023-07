Oroscopo Branko settimanale dal 19 al 25 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Cari Sagittari, questa settimana si prospetta un periodo di crescita personale e di espansione delle vostre conoscenze. Le stelle indicano che sarete assetati di saggezza e pronti ad immergervi in nuovi studi o esperienze che amplificheranno la vostra prospettiva. Siate aperti a nuove idee e cercate opportunità per apprendere e crescere. Potreste anche sentirvi ispirati a condividere le vostre conoscenze con gli altri attraverso la scrittura o la comunicazione. Non temete di esplorare nuovi orizzonti e di abbracciare l’ignoto.

Consiglio per il Sagittario: Colmate la vostra sete di conoscenza e condividete la vostra saggezza con il mondo.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Cari Capricorno, questa settimana potreste concentrarvi sulla vostra sfera emotiva e sulle relazioni intime. Le stelle suggeriscono che potreste sentire il bisogno di connessioni più profonde e significative. Dedicate del tempo alle persone che amate e apritevi alle emozioni che si presentano. È anche un buon periodo per rafforzare i legami familiari e per risolvere eventuali questioni in sospeso. Ricordatevi di ascoltare le vostre emozioni e di comunicare in modo chiaro e onesto.

Consiglio per il Capricorno: Coltivate le relazioni che sono importanti per voi e dedicatevi alla costruzione di connessioni autentiche.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Cari Acquario, questa settimana potreste sentire un forte desiderio di libertà e di indipendenza. Le stelle indicano che potreste desiderare di allontanarvi dalla routine e di sperimentare qualcosa di nuovo e stimolante. Seguite la vostra curiosità e lasciatevi guidare dall’intuizione quando si tratta di prendere decisioni importanti. È anche un periodo propizio per esplorare nuove idee e mettere in pratica le vostre abilità creative. Ricordatevi di trovare un equilibrio tra il bisogno di libertà e le responsabilità quotidiane.

Consiglio per l’Acquario: Seguite la vostra passione per l’innovazione e sperimentate nuovi modi di esprimervi.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana sarete favoriti nel campo delle relazioni e delle connessioni umane. Le stelle suggeriscono che sarete particolarmente empatici e in grado di comprendere i sentimenti degli altri. Approfittate di questa abilità per nutrire le vostre amicizie e le relazioni romantiche. Sarete in grado di fornire un sostegno prezioso a coloro che vi circondano. È anche un buon periodo per mettere in mostra le vostre abilità creative e per esplorare nuovi interessi artistici.

Consiglio per i Pesci: Coltivate la vostra empatia e siate presenti per coloro che amate. La vostra sensibilità è un dono da condividere con il mondo.