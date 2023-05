Oroscopo Branko settimanale dal 2 al 8 giugno 2023: Voti per single e sposati su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questo sarà un periodo entusiasmante per i single del Leone. Le stelle indicano che potreste incontrare qualcuno di speciale durante un evento sociale o una riunione di lavoro. Fate attenzione alle opportunità che si presenteranno e non abbiate paura di fare il primo passo. La vostra autostima sarà alta e attirerete l’attenzione degli altri con facilità.

Questo sarà un periodo eccitante per i sposati del Leone. L’influenza di Marte nella vostra vita amorosa porterà un’energia appassionata e intensa nella vostra relazione. Sarete entrambi animati da un desiderio profondo di avventura e di esplorare nuovi orizzonti insieme. Approfittate di questa fase per organizzare momenti romantici e per rinnovare la vostra connessione.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

I single della Vergine potrebbero sentirsi un po’ inquieti durante questa settimana. È possibile che abbiate bisogno di rivedere le vostre priorità e di capire cosa desiderate realmente da una relazione. Non abbiate fretta nel prendere decisioni importanti e dedicate del tempo alla riflessione. Ascoltate la vostra intuizione e fidatevi del processo di autodiscovery che state attraversando

I sposati della Vergine potrebbero sentirsi un po’ inquieti durante questa settimana. È possibile che abbiate bisogno di fare chiarezza sulle vostre aspettative all’interno della relazione. Apritevi al dialogo con il vostro partner e cercate di trovare un terreno comune. Questo periodo offre l’opportunità di creare una connessione più profonda e di rafforzare la vostra relazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L’oroscopo di Branko prevede una settimana favorevole per i single della Bilancia. Potreste incontrare qualcuno di speciale durante un viaggio o una gita fuori città. Lasciatevi guidare dall’entusiasmo del momento e fate nuove esperienze. Questo è un momento ideale per espandere i vostri orizzonti e per aprirvi a nuove possibilità romantiche.

L’oroscopo di Branko prevede una settimana di stabilità e armonia per i sposati della Bilancia. La vostra relazione sarà caratterizzata da una sincronia perfetta e da una comunicazione fluida. Sarete in grado di superare eventuali ostacoli insieme e di prendervi cura l’uno dell’altro. Dedicate del tempo per rafforzare i legami familiari e per creare un ambiente di serenità nella vostra casa.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

I single dello Scorpione potrebbero sentirsi un po’ inquieti durante questa settimana. È possibile che abbiate bisogno di rivedere le vostre priorità e di capire cosa desiderate realmente da una relazione. Non abbiate fretta nel prendere decisioni importanti e dedicate del tempo alla riflessione. Ascoltate la vostra intuizione e fidatevi del processo di autodiscovery che state attraversando.

I sposati dello Scorpione potrebbero sperimentare una settimana di intensità emotiva e di profonde riflessioni. Potreste sentire il bisogno di esplorare aspetti più profondi della vostra relazione e di aprirvi al cambiamento. È importante essere onesti con voi stessi e con il vostro partner riguardo alle vostre aspettative e desideri. Questo periodo offre l’opportunità di trasformare la vostra relazione in modo positivo e significativo.