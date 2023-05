Oroscopo Branko settimanale dal 2 al 8 giugno 2023: Voti per single e sposati su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Questo sarà un periodo intenso per i single dell’Ariete. La presenza di Venere nel vostro segno vi renderà irresistibili e magnetici agli occhi degli altri. Non mancheranno le opportunità romantiche e avrete l’energia necessaria per coglierle al volo. Tuttavia, evitate di prendere decisioni affrettate e prendetevi il tempo necessario per conoscere veramente una persona prima di impegnarvi emotivamente.

I sposati dell’Ariete potrebbero sperimentare una settimana intensa dal punto di vista emotivo. È possibile che si verifichino conflitti o tensioni all’interno della coppia. Tuttavia, questo periodo offre anche l’opportunità di approfondire la connessione con il vostro partner attraverso la comunicazione aperta e onesta. Dedicate del tempo alla risoluzione delle questioni in sospeso e lavorate insieme per rafforzare il vostro rapporto.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

I single del Toro saranno in uno stato d’animo riflessivo durante questa settimana. Potreste sentire il bisogno di prendervi una pausa dalle relazioni amorose e dedicare del tempo a voi stessi. Questo è un momento ideale per lavorare sulla vostra crescita personale e per stabilire obiettivi chiari per il futuro. Non abbiate paura di essere egoisti e di concentrarvi sul vostro benessere emotivo.

I sposati del Toro potrebbero sentirsi un po’ insoddisfatti durante questa settimana. Potrebbe esserci una mancanza di comunicazione o una sensazione di stagnazione nella relazione. È importante che entrambi i partner mettano da parte l’orgoglio e si impegnino a lavorare sulla relazione. Apritevi alla discussione e cercate soluzioni creative per rinfrescare la vostra connessione.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

L’oroscopo di Branko prevede una settimana eccitante per i single dei Gemelli. Con l’influenza di Marte nel vostro segno, sarete dotati di un’energia contagiosa che vi renderà irresistibili agli occhi degli altri. Approfittate di questa fase positiva per ampliare la vostra cerchia sociale e fare nuove conoscenze. Non lasciatevi sfuggire le opportunità che vi si presenteranno durante questo periodo.

L’oroscopo di Branko prevede una settimana favorevole per i sposati dei Gemelli. Sarà un periodo di intesa e armonia nella vostra relazione. Sarete in grado di comunicare con facilità e di comprendere le esigenze del vostro partner. Approfittate di questa fase positiva per creare momenti speciali insieme e per rafforzare il vostro legame.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

I single del Cancro si troveranno di fronte a una settimana di introspezione e di analisi delle loro relazioni passate. Questo è un momento favorevole per fare chiarezza sulle vostre aspettative amorose e per capire cosa realmente desiderate da una relazione. Prendetevi il tempo necessario per curare le ferite emotive del passato e per prepararvi ad accogliere l’amore nella vostra vita.

I sposati del Cancro potrebbero sperimentare una settimana di intimità e passione. La presenza di Venere nel vostro segno accentuerà la connessione romantica con il vostro partner. Dedicate del tempo per nutrire la vostra relazione e per rafforzare la fiducia reciproca. Questo è un periodo ideale per esprimere i vostri sentimenti e per creare ricordi preziosi insieme.