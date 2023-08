Oroscopo Branko Settimanale dal 2 all’8 Agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario, e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Caro Sagittario, questa settimana sarà un periodo favorevole per le tue finanze e gli investimenti. Con Giove nella tua casa del denaro, potresti ricevere opportunità finanziarie vantaggiose o aumenti salariali. È il momento ideale per mettere in ordine le tue finanze e pianificare per il futuro. Tuttavia, fai attenzione a non essere eccessivamente sprecone e cerca di mantenere una gestione oculata dei tuoi soldi. Sul fronte della salute, prenditi cura del tuo benessere mentale ed emotivo, concedendoti del tempo per rilassarti e prenderti cura di te stesso.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Cari Capricorno, questa settimana sarà caratterizzata da un aumento della tua vitalità e della tua energia fisica. Con Saturno nella tua casa del corpo, sarai spinto a prenderti cura della tua salute e del tuo benessere generale. Fai attenzione alla tua dieta e programma attività fisiche regolari per mantenerti in forma e in salute. Sul fronte del lavoro, potresti essere coinvolto in nuovi progetti o assegnazioni che metteranno alla prova le tue capacità. Sii paziente e persistente nel perseguire i tuoi obiettivi professionali.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Caro Acquario, questa settimana potresti sentirti più introspettivo e riflessivo del solito. La presenza di Saturno nella tua casa dell’inconscio spingerà a riflettere sul passato e a fare i conti con eventuali problemi irrisolti. È un momento adatto per fare autocritica costruttiva e per liberarti di pensieri negativi. Cerca il supporto delle persone a te care e non esitare a chiedere aiuto se ne hai bisogno. Sul fronte sociale, potresti ricevere un invito a un evento o incontro importante, sfrutta l’occasione per rafforzare le tue relazioni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana sarà un periodo favorevole per il vostro sviluppo personale e spirituale. Con Nettuno nella vostra casa dell’anima, sarete spinti a esplorare il vostro mondo interiore e a cercare significati più profondi nella vostra vita. Potreste sentirvi particolarmente ispirati e creativi, quindi cercate di canalizzare questa energia in progetti artistici o spirituali. Sul fronte delle relazioni, cercate di essere più empatici e attenti alle esigenze dei vostri cari, offrendo il vostro sostegno incondizionato.