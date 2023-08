Oroscopo Branko Settimanale dal 2 all’8 Agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Felice compleanno, caro Leone! Questa settimana è un momento speciale per te, con il Sole a illuminare la tua casa del sé. Sentirai una grande dose di energia positiva e fiducia in te stesso. È il momento perfetto per fare piani a lungo termine e stabilire obiettivi ambiziosi. La tua capacità di leadership sarà in primo piano, e gli altri ti vedranno come un faro di ispirazione. Sfrutta al massimo questo periodo, ma ricorda di essere anche tollerante e comprensivo con gli altri.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Caro Vergine, questa settimana potresti sentirti più introspettivo del solito. La presenza di Mercurio nella tua casa dell’inconscio spingerà a indagare su aspetti nascosti della tua psiche. Potresti trovarlo un po’ travagliato, ma è un processo necessario per crescere e superare eventuali blocchi interiori. Cerca il supporto delle persone a te care e non esitare a rivolgerti a uno specialista, se necessario. Sul fronte delle relazioni, cerca di comunicare apertamente con il tuo partner, evitando malintesi e incomprensioni.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Caro Bilancia, questa settimana sarà un periodo favorevole per la tua carriera e le ambizioni professionali. Con Venere nella tua casa di carriera, attira attenzione positiva sul tuo lavoro e potresti ottenere riconoscimenti meritati. Sfrutta questa energia per presentare nuove idee e progetti al tuo team o datore di lavoro. Mantieni un atteggiamento diplomatico e collaborativo per superare eventuali ostacoli. Sul fronte personale, potresti ricevere un invito a un evento sociale importante, sfrutta l’occasione per allargare la tua rete di contatti.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Cari Scorpione, questa settimana sarà un periodo di crescita personale e sviluppo interiore. Con Marte nella tua casa dell’espansione, sarai spinto ad esplorare nuove idee e filosofie di vita. Potresti essere attratto da viaggi, studio o esperienze che ti aiuteranno ad allargare i tuoi orizzonti. Sii aperto al cambiamento e non aver paura di spingerti oltre i tuoi limiti. Sul fronte delle relazioni, cerca di essere più comprensivo e aperto con il tuo partner, evitando atteggiamenti gelosi o possessivi.