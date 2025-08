È morto il figlio di Sven Ulreich, il portiere del Bayern: “Len non è più con noi”

Una notizia drammatica arriva dalla Germania, dove Sven Ulreich, portiere del Bayern Monaco, ha condiviso sui suoi profili social il lutto che ha colpito la sua famiglia. Il figlio Len è deceduto alcune settimane fa, dopo aver combattuto contro una grave e lunga malattia. L’annuncio è stato accompagnato dalla richiesta di rispettare la privacy della famiglia in questo momento di dolore.





Con un messaggio commovente, Ulreich ha spiegato la difficile decisione di rendere pubblico l’accaduto. Nelle sue parole si percepisce il peso della sofferenza e il tentativo di trovare un equilibrio per continuare a vivere. L’atleta ha voluto esprimere gratitudine per il supporto ricevuto dalle persone vicine e dal club calcistico per cui gioca, il Bayern Monaco, che ha dimostrato discrezione e solidarietà nei mesi più difficili.

Nel post pubblicato sui social, Ulreich ha scritto: “È con profonda tristezza che annunciamo oggi che nostro figlio Len è mancato poche settimane fa dopo una lunga e grave malattia. La decisione di rendere pubblica la nostra storia è incredibilmente difficile per noi, ma è un passo importante per noi come famiglia, per fare chiarezza per chi ci circonda e per il pubblico. Insieme a nostra figlia, stiamo cercando di ritrovare la strada della vita, passo dopo passo. Un ringraziamento speciale alle nostre famiglie, ai nostri amici e al Bayern Monaco per la loro discrezione e il loro enorme supporto negli ultimi mesi: significano molto per noi. Chiediamo al pubblico e ai rappresentanti dei media di essere rispettosi e rispettosi della nostra privacy. Vi preghiamo cortesemente di astenervi dal porre ulteriori domande o rilasciare dichiarazioni. Lisa e Sven”.

La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo dello sport e tra i tifosi del Bayern Monaco, che si sono uniti al dolore del giocatore e della sua famiglia. I messaggi di solidarietà e sostegno non sono mancati, dimostrando quanto sia forte il legame tra il club bavarese e i suoi membri.

Sven Ulreich, classe 1988, è un volto noto nel calcio tedesco. Dopo aver giocato per diversi anni nello Stoccarda, nel 2015 è stato ingaggiato dal Bayern Monaco, dove da nove anni ricopre il ruolo di secondo portiere dietro a Manuel Neuer. Durante la stagione 2017-2018, ha avuto l’opportunità di essere titolare in 29 partite di campionato, dimostrando affidabilità e competenza.

Con il Bayern Monaco, Ulreich ha accumulato un palmarès impressionante: 94 presenze ufficiali e ben 19 trofei vinti, tra cui otto titoli di campione di Germania e la prestigiosa Champions League nel 2020. Nonostante il suo ruolo spesso in ombra, il portiere è considerato una figura fondamentale all’interno dello spogliatoio bavarese.

L’annuncio della perdita del figlio Len si aggiunge a un altro lutto che ha recentemente colpito il mondo dello sport. Anche Sylvain Guintoli, pilota motociclistico francese, ha perso suo figlio di sei anni a causa di un cancro. Questi episodi tragici ricordano quanto sia importante sostenere chi affronta momenti difficili, sia nel mondo dello sport che nella vita privata.

La richiesta di privacy avanzata da Sven Ulreich è stata accolta con rispetto da parte dei media e dei tifosi. In un momento così delicato, è fondamentale permettere alla famiglia di elaborare il dolore senza pressioni o intrusioni.

Il mondo dello sport si stringe attorno a Ulreich e alla sua famiglia, dimostrando che la solidarietà va oltre i confini del campo da gioco. La storia del portiere del Bayern Monaco è una testimonianza della forza necessaria per affrontare le avversità più dure della vita.

La perdita di Len segna una pagina dolorosa nella vita di Sven Ulreich, ma il supporto ricevuto dalle persone a lui vicine potrebbe rappresentare un piccolo conforto in un momento così buio.