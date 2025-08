Manlio Messina rompe con Fratelli d’Italia e il centrodestra: “Lascio tutto”

Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia, ha annunciato inaspettatamente la sua uscita dal partito fondato da Giorgia Meloni, esprimendo anche la possibilità di dimettersi dal suo incarico a Montecitorio. Questa decisione arriva in un momento delicato, con l’inchiesta della Procura di Palermo che coinvolge il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, e l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata. Entrambi sono stati recentemente ascoltati dai Probi viri di Fratelli d’Italia per presunti utilizzi impropri di fondi pubblici.





Nel comunicare la sua decisione, Messina ha affermato: “Comunico – spiega Messina – la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare. Non aderirò – ha aggiunto – ad altri partiti, né ora né in futuro”. Ha inoltre dichiarato che nei prossimi giorni valuterà “con senso di responsabilità” se continuare il suo mandato parlamentare, sostenendo Meloni e il suo governo, oppure se concludere anticipatamente la sua esperienza come deputato, definendola “un’esperienza intensa che ha rappresentato la mia passione e il mio impegno più autentico verso la politica, a cui ho dedicato gran parte della mia vita”.

Questa non è la prima volta che Messina si trova al centro di polemiche legate a inchieste. Solo qualche mese fa, si era dimesso dal suo ruolo di vicecapogruppo di FdI alla Camera a causa dell’inchiesta sul “caso Auteri”, un politico vicino a lui, riguardante alcuni affidamenti di contributi pubblici a associazioni connesse al deputato regionale del Siracusano.

In un contesto parallelo, Messina è attualmente coinvolto in un processo per diffamazione contro Fabrizio Corona, accusato di aver diffuso notizie false riguardanti una presunta relazione tra il deputato e Meloni. Durante un’udienza, Messina ha dichiarato: “Ho avuto delle ripercussioni a livello familiare e professionale” perché tutti hanno pensato che “la mia carriera era dovuta ai legami con Giorgia Meloni”. Questa affermazione è stata fatta in riferimento a un articolo pubblicato il 20 ottobre 2023 sulla testata Dillingernews.it, che ha suscitato un ampio scalpore.

Messina ha spiegato di aver avuto due telefonate con Corona, suo amico d’infanzia, dopo la pubblicazione della notizia. Ha accusato Corona di aver cercato di “fare dei like al sito” con una notizia infondata, sostenendo che le immagini pubblicate erano state “artefatte e modificate dai suoi profili social”. “Di che stiamo parlando? Mi metti in difficoltà”, avrebbe detto Messina a Corona durante le conversazioni.

La difesa di Corona, tuttavia, ha contestato le affermazioni di Messina. L’ex fotografo dei vip ha dichiarato: “Le foto non sono artefatte, né modificate, sono ritagliate”, e ha minacciato di portare a processo una “telefonata registrata” e ulteriori materiali che potrebbero contenere “prove della relazione” o di “tradimenti” se necessario per difendersi dalle accuse.

L’udienza è stata caratterizzata da interruzioni frequenti a causa del comportamento di Corona, che ha rilasciato dichiarazioni spontanee e ha alzato i toni durante il processo. È attualmente accusato in concorso con Luca Arnau, il quale è difeso da un legale che collabora con la testata online dove è stato pubblicato l’articolo diffamatorio.

La situazione di Messina e le sue recenti dichiarazioni pongono interrogativi sul futuro politico del deputato e sul suo legame con Fratelli d’Italia. Con l’inchiesta in corso e le polemiche che lo circondano, la sua decisione di lasciare il partito e di considerare le dimissioni da deputato potrebbe segnare un cambiamento significativo nella sua carriera politica. La questione rimane aperta, mentre gli sviluppi futuri potrebbero influenzare non solo il destino di Messina, ma anche quello di Fratelli d’Italia e della sua leadership.