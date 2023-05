Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 29 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Lunedì 22, hai molti fronti aperti in cui puoi affrontare persone con cui possono sorgere incomprensioni. Pertanto, l’ideale è che tu presti attenzione alle tue percezioni interiori e ai tuoi sentimenti per capire gli altri. Martedì 23, sei in un momento importante per stabilizzare la tua situazione personale e i tuoi progetti professionali. Per questo devi avere pazienza e desiderio di sapere cosa vuoi veramente.

Capricorno

Lunedì 22 si materializzeranno iniziative personali e ti sentirai molto fluente e compirai la missione di questo giorno. Dovresti evitare che gli altri offuschino la tua luminosità o cerchino di creare disagio nell’ambiente. Martedì 23, fidati della tua intuizione e delle tue iniziative per essere condiscendente e che la tua capacità e resistenza, sia fisica che morale, ti aiuteranno negli obiettivi che vuoi raggiungere.

Acquario

Lunedì 22, sentirai molti desideri di libertà nelle tue attività e nelle tue relazioni con gli amici e in quelle personali. È un momento importante per raggiungere accordi con la famiglia. Martedì 23, sei in un momento brillante per essere in grado di modellare ciò che ti aiuterà ad avere solidità e mantenere attivo il tuo video da qui in poi. Originalità e intuizione in questi momenti saranno la chiave di tutto.

Pesci

lunedì 22 è un giorno da evidenziare. Avrai buone prestazioni, poiché saranno fortunate e allo stesso tempo molto incoraggianti e dinamiche nell’area sentimentale e nei tuoi progetti professionali. Martedì 23, potrai godere di una grande energia e di molta capacità di proiezione grazie al tuo sesto senso e ai venti favorevoli che hai a tuo favore. È il momento ideale per pianificare nuove prospettive nella tua vita.