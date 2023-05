Oroscopo Branko settimanale dal 23 al 29 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Lunedì 22, ti trovi in un momento in cui molte idee ti attraverseranno la mente, ma ti senti anche come se fossi stato intrappolato e non puoi lanciarti in ciò che vuoi. Fino a quando non risolverai i problemi familiari non sarai in grado di andare avanti con nulla. Martedì 23 è un momento in cui devi rischiare e mostrare il tuo coraggio e le tue capacità. Avrai successo se ti fidi di te stesso e del tuo coraggio per superare i momenti difficili.

Vergine

Lunedì 22, è un momento molto volatile in cui dovrai cogliere le idee al volo e mantenere i consigli e l’esperienza che hai seguito qualche anno fa. Mi piace tutto ciò che impari in questo giorno. Martedì 23, la tua saggezza ed esperienza ti aiuteranno nei momenti difficili in cui la tua performance sarà sublime, ma potrebbe non essere sufficiente per le forze avversarie che incontrerai. Fai di più da parte tua.

Bilancia

lunedì 22, è il momento ideale per dedicarti principalmente alla tua espressione personale e a come mostrare le tue nuove abilità e le grandi idee che hai per il tuo prossimo futuro. Martedì 23, la cordialità e il modo pacifico di agire in questo giorno, vi aiuteranno a lottare sottilmente per i vostri diritti. Questo sarà fantastico dal momento che sai dove stai andando e cosa vuoi.

Scorpione

Lunedì 22, hai molti fronti aperti in cui puoi affrontare persone con cui possono sorgere incomprensioni. Pertanto, l’ideale è che tu presti attenzione alle tue percezioni interiori e ai tuoi sentimenti per capire gli altri. Martedì 23, il tuo coraggio e l’enorme insistenza in questi momenti ti aiuteranno negli obiettivi che vuoi raggiungere; anche se ti costa più tempo di quanto pensassi all’inizio. Coraggio.