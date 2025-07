Muore a 46 anni a Usini dopo una puntura di vespa: fatale uno shock anafilattico

Tragedia a Usini, piccolo centro in provincia di Sassari, dove un uomo di 46 anni, Fabio Tanda, ha perso la vita a causa di uno choc anafilattico provocato dalla puntura di una vespa. La vittima, skipper di professione, si trovava nei pressi della sua abitazione per una passeggiata quando è stato punto dall’insetto. Nonostante fosse consapevole della sua allergia e portasse sempre con sé il farmaco salvavita, non è riuscito a utilizzarlo in tempo.





Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe cercato di raggiungere alcune abitazioni vicine per chiedere aiuto, ma la reazione allergica è stata rapidissima e gli ha impedito di salvarsi. Il suo cuore si è fermato prima dell’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione locale, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. I medici hanno constatato il decesso e la salma è stata restituita ai familiari.

Fabio Tanda, che aveva già vissuto un episodio simile due anni fa, era ben consapevole del rischio legato alla sua allergia. In quella occasione, era riuscito a sopravvivere grazie all’immediata somministrazione del farmaco salvavita. Tuttavia, questa volta il tempo si è rivelato decisivo: tutto è avvenuto in pochi minuti, senza che potesse agire per contrastare la reazione allergica.

La puntura di vespa può provocare diverse reazioni nel corpo umano. In genere, si manifesta con sintomi locali come arrossamento, gonfiore e dolore intenso. Tuttavia, nei soggetti allergici al veleno dell’insetto, le conseguenze possono essere molto più gravi, fino a causare uno choc anafilattico, una condizione che richiede un intervento medico tempestivo. L’adrenalina auto-iniettabile rappresenta il principale strumento per evitare il peggio in situazioni di emergenza come questa.

Gli esperti ricordano che chi soffre di allergie conclamate deve sempre avere con sé un preparato monouso a base di adrenalina per contrastare le reazioni più severe. Inoltre, in caso di puntura da vespa o altri insetti simili, è fondamentale richiedere immediatamente assistenza medica se i sintomi iniziali si aggravano rapidamente. La tempestività può fare la differenza tra la vita e la morte.

Il dramma di Fabio Tanda ha scosso profondamente la comunità di Usini, dove l’uomo era molto conosciuto. La sua morte improvvisa ha lasciato sgomenti amici e parenti, che lo ricordano come una persona solare e appassionata del suo lavoro. La vicenda pone ancora una volta l’accento sull’importanza della prevenzione e della consapevolezza per chi vive con allergie potenzialmente letali.

Questo episodio tragico si aggiunge a una serie di casi simili che mettono in evidenza la pericolosità delle punture di insetti per chi ne è allergico. Solo pochi giorni fa, un altro incidente mortale ha coinvolto un padre di tre figli ad Alessandria, schiacciato da una rotoballa mentre lavorava nei campi. Eventi come questi ricordano quanto sia imprevedibile la vita e quanto sia fondamentale essere preparati ad affrontare emergenze sanitarie.

Le autorità locali continuano a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di conoscere i propri rischi sanitari e di adottare misure preventive adeguate. Nel caso delle allergie gravi, portare sempre con sé un farmaco salvavita e informare chi ci circonda delle proprie condizioni può aumentare le possibilità di sopravvivenza in situazioni critiche.

La comunità di Usini si stringe ora attorno alla famiglia di Fabio Tanda, esprimendo cordoglio e solidarietà per una perdita così dolorosa.