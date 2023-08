Oroscopo Branko settimanale dal 25 al 31 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: I Sagittario potrebbero trovarsi a fare scelte importanti per il cuore. Segui la tua intuizione e cerca la felicità a lungo termine. Le coppie dovrebbero pianificare momenti di avventura insieme per ravvivare la relazione.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, l’ottimismo dei Sagittario è un vantaggio. Affronta le sfide con uno spirito positivo e sfrutta la tua creatività per trovare soluzioni innovative.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: I Capricorno impegnati potrebbero trovarsi a superare ostacoli nella comunicazione. La pazienza è la chiave. I single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno con valori simili.

Lavoro: In ambito professionale, la tua determinazione è in primo piano. Raggiungere gli obiettivi richiederà impegno, ma sarai in grado di dimostrare le tue abilità senza difficoltà.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: Gli Acquario potrebbero trovare conforto nella stabilità delle relazioni. Mostra il tuo lato affettuoso e dedica tempo ai legami che contano di più. I single potrebbero essere attratti da persone che condividono i loro ideali.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la tua mente creativa è un tesoro. Approfitta delle opportunità per esprimere le tue idee uniche. La tua prospettiva innovativa potrebbe portare a soluzioni sorprendenti.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: L’intuizione gioca un ruolo importante per i Pesci in amore. Ascolta il tuo cuore e non sottovalutare i tuoi sentimenti. Le coppie dovrebbero creare spazi di intimità per rafforzare la connessione.

Lavoro: In ambito professionale, l’empatia dei Pesci è un’abilità preziosa. Mostra comprensione verso i colleghi e sii disponibile a offrire il tuo supporto. La collaborazione porterà a risultati positivi.