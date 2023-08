Oroscopo Branko settimanale dal 25 al 31 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Amore: Questa settimana si prospetta interessante per l’amore. I single potrebbero trovare una connessione inaspettata durante un evento sociale. Le coppie consolidate, invece, troveranno piacere nel dedicarsi del tempo di qualità l’uno con l’altro. Mantenere la comunicazione aperta è fondamentale.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, sii pronto a cogliere nuove opportunità. Potresti essere chiamato a guidare un progetto stimolante. Mantieni la calma anche sotto pressione, poiché il tuo approccio determinato porterà risultati positivi.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Amore: Per i Toro single, c’è un’aria di romanticismo. Potresti sentirsi attratto da qualcuno con interessi simili. Le relazioni a lungo termine potrebbero attraversare una fase di comprensione reciproca. È il momento di rafforzare quei legami.

Lavoro: In ambito professionale, la determinazione dei Toro brillerà. Se hai lavorato duramente per un obiettivo, potresti finalmente raccogliere i frutti. Non avere paura di assumere maggiori responsabilità, poiché la tua competenza sarà in primo piano.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

Amore: La comunicazione è fondamentale in amore. I single Gemelli potrebbero trovare connessioni attraverso conversazioni profonde. Le coppie dovrebbero lavorare sulla chiarezza per evitare malintesi. Mostrare affetto in modi semplici può fare meraviglie.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la tua versatilità è un asset. Nuove sfide potrebbero sorgere, ma sei più che in grado di affrontarle. Mantieni la concentrazione e non permettere a distrazioni superflue di deviare il tuo percorso.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Amore: I Cancro impegnati potrebbero trovarsi a riflettere sulla direzione della loro relazione. L’onestà è essenziale, anche se potrebbero emergere discussioni difficili. I single dovrebbero concentrarsi su attività che li rendono felici, attirando così energie positive.

Lavoro: In ambito professionale, la creatività dei Cancro è in primo piano. Nuove idee potrebbero guadagnare slancio, quindi non esitare a condividerle. Ricorda che la collaborazione può portare a risultati sorprendenti.