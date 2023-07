Oroscopo Branko Settimanale dal 25 al 31 Luglio 2023, le previsioni complete

Ariete (21 Marzo – 19 Aprile)

Questa settimana, l’Ariete si troverà immerso in un’atmosfera di fervore e passione. La presenza di Marte porterà un grande slancio di energia e determinazione, rendendovi pronti a raggiungere i vostri obiettivi con coraggio e intraprendenza. Fate attenzione solo a non esagerare con la fretta eccessiva, prendetevi il tempo necessario per riflettere sulle vostre azioni.

Toro (20 Aprile – 20 Maggio)

Per i nativi del Toro, questa settimana sarà un periodo di stabilità e armonia. La presenza di Venere favorirà i rapporti interpersonali e le relazioni amorose. Approfittate di questa energia positiva per dedicarvi alla cura di voi stessi e delle persone a cui tenete. Sarà un momento ideale per rafforzare i legami con gli altri.

Gemelli (21 Maggio – 20 Giugno)

La settimana dei Gemelli sarà caratterizzata da una maggiore comunicazione e creatività. Mercurio, il vostro pianeta guida, vi fornirà una mente vivace e curiosa, ideale per affrontare nuove sfide e progetti. Siate aperti al confronto con gli altri, poiché nuove idee potrebbero emergere da interessanti discussioni.

Cancro (21 Giugno – 22 Luglio)

Per il Cancro, questa settimana sarà un periodo di introspezione e comprensione dei propri sentimenti. Con l’influenza della Luna, sarete più empatici e attenti alle emozioni delle persone intorno a voi. Dedicate del tempo alla vostra sfera emotiva e cercate di esprimere apertamente ciò che provate.

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Il Leone si troverà di fronte a nuove opportunità e sfide interessanti. Giove porterà un’energia positiva e ottimistica, che vi aiuterà a superare eventuali ostacoli con fiducia e coraggio. Siate pronti a prendere decisioni importanti per il vostro futuro, poiché il momento è propizio per il cambiamento.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Per la Vergine, questa settimana sarà dedicata al raggiungimento degli obiettivi e alla crescita personale. Con l’appoggio di Saturno, sarete più determinati e organizzati nel perseguire i vostri sogni. Fate attenzione solo a non essere troppo auto-critici, riconoscete i vostri successi e celebrateli adeguatamente.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

La settimana della Bilancia sarà all’insegna dell’amore e delle relazioni. Venere vi regalerà un carisma irresistibile, rendendovi magnetici agli occhi degli altri. Sarà il momento ideale per dichiarare il vostro amore o rafforzare i legami esistenti. Dedicate del tempo alla vostra sfera affettiva.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Lo Scorpione dovrà affrontare alcune sfide in ambito lavorativo. Con l’influenza di Plutone, sarete più determinati nel raggiungere i vostri obiettivi professionali. Prendete in considerazione nuove prospettive e strategie per ottenere il successo desiderato. Siate fiduciosi delle vostre capacità.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Per i nativi del Sagittario, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore espansione e crescita personale. La presenza di Giove vi spingerà a cercare nuove conoscenze e ad aprirvi a nuove esperienze. Siate curiosi e avventurosi, poiché ciò vi porterà a nuovi orizzonti.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Il Capricorno dovrà dedicare del tempo alla propria sfera emotiva. L’influenza di Saturno potrebbe portare alcune tensioni e preoccupazioni. Non temete di confrontarvi con i vostri sentimenti e di aprirvi con le persone a voi care. Sarà un passo importante per il vostro benessere.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Per l’Acquario, questa settimana sarà un periodo di maggiore creatività e intuizione. Con l’appoggio di Urano, avrete delle intuizioni brillanti che vi porteranno a nuove soluzioni e scoperte. Siate aperti all’innovazione e non temete di esplorare nuovi territori.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

I Pesci vivranno una settimana all’insegna dell’equilibrio e della tranquillità. La presenza di Nettuno vi aiuterà a ritrovare l’armonia interiore e a superare eventuali momenti di confusione. Dedicate del tempo al relax e alla meditazione, poiché ciò vi permetterà di ritrovare la serenità.