Oroscopo Branko settimanale dal 26 marzo al 1 aprile 2023, le previsioni

Ariete

Oggi sarai più incline a metterti sulla stessa lunghezza d’onda con i pensieri e i sentimenti degli altri. Tuttavia, troverai difficile sapere come gestire la situazione. È meglio parlare o semplicemente accontentarsi di modellare il tuo comportamento in base all’umore degli altri? Ariete, dovresti pensare attentamente prima di agire. È un ottimo giorno per meditare o dedicarsi alle letture spirituali.

Toro

Oggi dovresti maneggiare la parola con cautela. L’energia della giornata è piuttosto intensa e le persone tenderanno ad essere nervose. Toro, dovresti indossare guanti da bambino quando parli con i tuoi coetanei per evitare qualsiasi rischio di incomprensioni e interpretazioni errate. Dovresti anche fare un grande sforzo per bilanciare la tua energia e ridere un po ‘di te stesso … In effetti, il tuo buon umore sarà il miglior scudo contro il nervosismo dei tuoi partner.

Gemelli

Oggi vorrai impressionare le persone intorno a te. Gemelli, potresti essere innamorato di qualcuno che hai incontrato di recente e potresti anche essere un collega, perché è ben noto per essere il posto perfetto per uscire. Dopotutto, non c’è niente di sbagliato nel testare i tuoi poteri di seduzione con questa persona. Tuttavia, ricorda che non stai partecipando a un concorso. Se vinci, meglio, se no, non hai bisogno di avere pietre lanciate contro di te e considerato un nessuno.

Cancro

Oggi la tua intuizione sarà giusta, poiché le congiunzioni planetarie in gioco attivano il tuo subconscio e aumentano i poteri del tuo sesto senso. Cancro, per una volta, non avrai scrupoli a prendere una decisione casuale, perché hai un senso dell’olfatto. È così e, quindi, dovresti cercare di sfruttarlo al meglio e, se possibile, trovare il merlo bianco e vincere la lotteria lo stesso giorno. Non avrai un’opportunità come questa tutti i giorni…

Leone

Oggi vorrai lasciare che il tuo cuore parli ed essere generoso con un amico o una persona cara che sta attraversando qualche difficoltà. Anche se la tua generosità è più forte di te, dovresti evitare di rinunciare alla tua camicia. Da un lato, non farai necessariamente un favore a questa persona perché si sentirà come se ti dovesse un debito che non sarà mai in grado di ripagare, e dall’altro, ti metterai in una situazione impossibile.

Vergine

Se persisti a sentirti frustrato o depresso in un certo campo, questa può essere la prova che stai andando nella direzione sbagliata. Vergine, se vuoi che le cose vadano meglio, dovresti scegliere un altro percorso. Oggi, la tua immaginazione può entrare in conflitto con il tuo senso della realtà, specialmente se la tua mente è piuttosto confusa. Hai ragione ad ascoltare la tua immaginazione, ma non dovresti dimenticare di tenere i piedi per terra.

Bilancia

Solo una precisione da applicare a te oggi, non sei Madre Teresa di Calcutta, quindi se non riesci a salvare il mondo e andare in aiuto del tuo prossimo, non c’è bisogno che tu metta in discussione le tue azioni. Questa abnegazione è notevole, ma non dovresti sacrificarti per gli altri. Bilancia, hai anche il diritto di esprimere sentimenti di rabbia come tutti gli altri.

Scorpione

È giunto il momento per voi di mostrare la vostra vera personalità. Scorpione, anche se sembra che la tua vita amorosa stia iniziando a diventare più chiara, potresti essere in grado di attirare l’attenzione di qualcuno che hai cercato di sedurre invano per mesi. Anche se sei un po ‘pigro per essere attivo e ricettivo, per favore non pensare di lasciarlo andare …

Sagittario

Dovresti fare spazio alla novità. Pensa che è finalmente giunto il momento per te di liberarti fisicamente e mentalmente. Se sei stanco di fare sempre la stessa cosa, non dovresti esitare un attimo a lanciarti per provare un’attività diversa. L’immaginazione del Sagittario ti ispira a cercare costantemente di scoprire un mondo sconosciuto. Quindi dovresti lasciare che questo desiderio ti guidi in questo giorno oggi.

Capricorno

Non è escluso che oggi manchi di mettere il cuore e l’anima nel tuo lavoro. In effetti, Capricorno, il tuo cuore ha molte altre preoccupazioni. Sei una persona del tipo romantico? Se è così, dovresti rilassarti un po ‘. Una telefonata veloce o un’e-mail un po’ maliziosa? Tutti i mezzi saranno buoni per voi per approfittare dell’energia amorevole del momento. E se sei single, ora è il momento per te di mostrare audacia. Forse non ve ne pentirete…

Acquario

Non dovresti farti prendere dal panico se la tua mente oggi è un po ‘di corsa. Acquario, avrai energia mentale da risparmiare e abbastanza idee per tenerti occupato per tutto il giorno. Perché non lasciare che la tua vita di coppia tragga beneficio dalle tue scintille di genio? La tua ispirazione sarà particolarmente polimorfica. Dovresti essere curioso e desideroso di notizie, e quindi avrai tutto il tempo per realizzare i tuoi progetti nelle prossime settimane.

Pesci

L’amore e il romanticismo daranno il petto di questa giornata … La configurazione dei pianeti stimola sentimenti e relazioni. Pesci, potresti essere in vena di organizzare una di quelle piccole cene a lume di candela e preparare quel delizioso piatto esotico per il quale hai il segreto… Potresti arrivare al punto di parlargli d’amore… Se sei single, ora è il momento di essere audaci e avere un primo appuntamento. Forse non ve ne pentirete…