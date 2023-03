Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 26 marzo al 1 aprile 2023, le previsioni

Ariete

Questo è un momento eccellente per attirare nuove conoscenze che saranno una risorsa positiva per te in futuro. Dovresti essere aperto a nuove idee. Senti il bisogno di moderare le tue azioni e questa sarà una buona cosa. Il tuo gusto per i giochi di ogni tipo non ha limiti. Tuttavia, Ariete, il tuo approccio spensierato corre il rischio di ferire il tuo partner o di non essere in grado di conquistare qualcuno. Non deridere le convenzioni.

Toro

Oggi fai una meravigliosa impressione sugli altri perché sembri di successo, ricco e popolare. In effetti, sei così attraente per gli altri che alcuni Toro entreranno in una relazione con un capo o qualcuno in una posizione di autorità. Vai con attenzione. Ti farai alcune domande profonde e questo ti renderà più serio del solito. È una necessità che non puoi ignorare, ma non tagliarti, rimani aperto al tuo partner.

Gemelli

La tua solita flessibilità sarà tinta di una certa forza di carattere. Ora sei pronto ad affrontare qualsiasi situazione, anche quelle da cui di solito scappi, il che non significa necessariamente che tu lo apprezzi. Le relazioni con le persone vicine diventano più chiare. È un buon momento per stabilire una migliore comunicazione e discutere i tuoi desideri in modo più diplomatico. Gemelli, il calore di chi ti circonda sarà molto soddisfacente. Non stare nel tuo bozzolo.

Cancro

Senza grandi preoccupazioni all’orizzonte, la tua energia ti permetterà di trascorrere una giornata molto piacevole. L’imprevisto potrebbe bussare alla tua porta oggi. Pensa alle conseguenze prima di essere coinvolto; Pianifica il tuo percorso. Emotivamente, ti sentirai più vulnerabile e le cose sembreranno bianche o nere. Cancro, cerca di rimuovere i tuoi dubbi e lascia che le cose corrano al loro ritmo naturale. La luna aumenterà la tua autostima, quindi sfruttala al massimo finché puoi.

Leone

Oscilli tra la malinconia generale e la voglia di vivere, nel bene e nel male. Guarda al futuro, Leone. Se senti che la tua crescita sta rallentando oggi, potrebbe essere a causa del tuo ambiente o di coloro che ti circondano. Non fare i capricci su nulla. Sii a tuo agio con l’incertezza: le cose si muoveranno da sole. Vorrai scrollarti di dosso le tue vecchie abitudini e cercare nuovi orizzonti. Prima di farlo, sii chiaro.

Vergine

Questo è un giorno produttivo per te. In effetti, questa sarà una settimana produttiva perché sei ottimista, entusiasta e pronto a lavorare. Tieni presente che farai di più se lavori con altri come team o in unità specifiche. Questo non è il momento di farlo da soli. Le conseguenze delle vostre iniziative di quattro settimane fa saranno positive e potete aspettarvi dei ritorni. Vergine, sei caratterizzato dalla tua grande forza d’azione e oggi sarai in grado di soddisfare le aspettative di molte persone.

Bilancia

Hai una settimana positiva davanti a te e piena di divertimento. Se puoi, Bilancia, scappa in vacanza. In caso contrario, trova il tempo per pranzi divertenti o per trascorrere un po ‘di tempo con i tuoi amici. Il vostro rapporto con i bambini e i giovani vi solleverà il morale. Questo è il momento di trasformare alcuni aspetti della tua vita quotidiana. La tua vita amorosa è molto ben definita e sarai più persuasivo del solito. Il tuo bisogno di brillare ispira il tuo partner, quindi vivi e divertiti.

Scorpione

A partire da oggi, stai entrando in una bella finestra dove potrai goderti l’intrattenimento a casa. Ti sentirai meno emotivo del solito. Questo ti lascia carta bianca per fare il punto della situazione. Le scappatelle del tuo partner ti stanno destabilizzando. Il loro bisogno di fantasia non sarà necessariamente una minaccia per i tuoi piani. Scorpione, puoi aspettarti delle piacevoli sorprese. Anche tu hai bisogno di una vita.

Sagittario

Se recuperi energia, probabilmente sarà grazie alla tua grande capacità di recuperare dopo diversi guasti. Sapete perfettamente in quale direzione vorreste andare e non avete più paura dei problemi che dovete affrontare. Le riflessioni di ieri vi stanno mettendo di buon umore. Sai esattamente cosa fare, quindi non fermarti. Troverai facile mostrare il tuo lato più affascinante. Sagittario, sarai più persuasivo che mai nel fissare le giuste condizioni.

Capricorno

Alcuni framework non ti si adattano bene e trovi difficile accettare regole troppo rigide, anche se sei disciplinato come te. La luna ti spingerà ad adattare il tuo ambiente alla tua natura. In questo modo, sarai in armonia con le persone intorno a te. Sarai di buon umore e tutto sembra essere pronto per iniziare con il piede giusto. Lasci andare i tuoi risentimenti e lavorerai sulla tua comprensione dell’altra persona e degli altri in generale. Capricorno, ti libererai del tuo giubbotto antiproiettile.

Acquario

Questo è un momento eccellente per lavorare in armonia con gli altri. Le vostre iniziative avranno un impatto positivo. Ti senti pronto ad affrontare gli ostacoli. Oggi sei determinato a sfruttare al meglio la vita e sarai un esempio da seguire per coloro che ti circondano. La comparsa di nuovi desideri sta facendo sì che il tuo cuore smetta di battere, ma potrebbe anche seminare confusione nella tua mente. Acquario, potresti apportare cambiamenti nella tua situazione e conviverci. Concediti questa possibilità.

Pesci

Questa è una settimana per stare bene e oggi è anche un giorno per stare bene. Molti Pesci stanno lavorando dietro le quinte, partecipando a determinati progetti che genereranno profitti futuri e, molto probabilmente, maggiori profitti quest’anno. Imparerai molto di più sul tuo partner e svilupperai la tua intimità. Questo è un ottimo momento per nuovi appuntamenti. Esprimi il tuo entusiasmo e parla anche di te! Sii chiaro su cosa intendi.