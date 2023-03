Oroscopo Branko settimanale dal 28 marzo al 3 Aprile 2023, le previsioni

Ariete

In questo giorno di oggi dovresti far volare la tua immaginazione e le tue idee più folli. Ariete, dovresti anche cercare di controllare le emozioni che troppo spesso ti travolgono e ti impediscono di trasformare alcune delle tue idee fruttuose in risultati concreti. Pertanto, dovresti utilizzare tutti gli strumenti di conoscenza che hai a tua disposizione, Internet ovviamente, per svolgere le tue ricerche e quindi essere in grado di esplorare territori sconosciuti.

Toro

Oggi sarete travolti da molteplici emozioni e sentimenti che scaturiranno dal profondo del vostro cuore. Toro, non dovresti provare alcuna paura, perché non c’è nulla di patologico in questo, ma è semplicemente il frutto delle tue introspezioni passate che ora ti spingono all’azione e così si manifestano, come sbuffi di idee. Tutto questo è un po’ tumultuoso e destabilizzante, ma lui pensa che ci sia una grande ricchezza di prospettiva vitale…

Gemelli

Oggi dovresti approfittare della giornata per fare una buona pulizia in casa. Pertanto, nessun lampadario può vantarsi di aver installato negli angoli dei soffitti. Spolverare, strofinare, riordinare e buttare via saranno le parole d’ordine del tuo piano di battaglia. Gemelli, nulla ti impedisce di aiutarti ascoltando musica che ti darà la spinta necessaria per lavorare. Le faccende domestiche saranno molto meno travolgenti e noiose se adotti un atteggiamento positivo.

Cancro

Non ti sentirai sempre in sintonia con ciò che ti circonda e con gli eventi che dovrai affrontare durante il giorno. In realtà, tutto questo viene in gran parte da te perché sarai particolarmente diviso su molte questioni e le tue emozioni molto probabilmente prenderanno il sopravvento. Quindi, Cancro, dovresti dare più spazio alla ragione e non lasciarti destabilizzare da qualche tempesta magnetica passeggera…

Leone

La tua mente potrebbe sentirsi un po ‘confusa oggi. Leone, ti troverai combattuto tra il desiderio di investire pienamente in una relazione d’amore o in un nuovo progetto professionale e il bisogno di sentirti sicuro delle tue capacità. Sarebbe come se improvvisamente dubitassi di ciò che volevi nella vita. Se ritieni che questo piccolo momento di incertezza persista, dovresti discuterne con le persone colpite.

Vergine

Avrai l’ambizione, profonda e reale, di cambiare alcuni aspetti della tua vita quotidiana. Ma prima dovresti dire a te stesso che non tutti necessariamente lo capiscono in questo modo e che, quindi, rischi di affrontare il peso dell’abitudine. Quindi, Vergine, dovresti sapere come persuadere gli altri e farli condividere le tue opinioni. Né puoi costringere i tuoi cari a scegliere un percorso che non vogliono intraprendere.

Bilancia

In questo giorno, il tuo partner romantico potrebbe richiedere un po ‘di attenzione. Ora potrebbe essere un buon momento per rassicurarla su come ti senti per lei. Se pensi che si aspetti più impegno da te, dovresti mettere la bilancia ed essere chiaro su ciò che vuoi veramente. Bilancia, devi sentirti amata e desiderata così tanto da dimenticare le regole fondamentali… E anche gli altri hanno bisogno di sapere che sono amati…

Scorpione

Forse in questo momento ti stai ponendo molte domande sulla tua vita amorosa. Il tuo idealismo si risveglia e ti chiedi come un’anima gemella possa soddisfare il tuo desiderio di raggiungere l’assoluto. La vita non è un film e guadagnerai molto se sarai più realistico. Nessuno è perfetto e amare è anche saper accettare i difetti dell’altro… Scorpione, questo non ti impedisce di essere esigente e cercare di migliorare la qualità di questa relazione. Dovresti provare a comunicare con lei, perché è ancora il modo migliore.

Sagittario

Questo è un buon momento per rifocalizzarti sulla tua vita privata e sulla tua casa. Sagittario, potresti persino sentire quanto i tuoi cari hanno bisogno di te. Dovresti prenderti il tempo per condividere momenti intimi e sentiti con loro. Dovresti evitare di cadere nella routine e rimanere sfruttato davanti alla TV. Dovresti organizzare una gita romantica con il tuo partner perché ti farà più bene.

Capricorno

Oggi sarà un giorno caratterizzato da buone notizie. Le energie planetarie sono favorevoli a voi e dovrebbero aiutarvi a smussare le cose con i vostri partner. Qualcosa per risolvere, ad esempio, il conflitto che hai con il tuo partner … Oppure, nuove prospettive di carriera che potrebbero emergere all’orizzonte. Capricorno, inizi a goderti i frutti del tuo sforzo e il vento soffia nella tua direzione.

Acquario

Durante il giorno potresti dover usare tutto il tuo fascino e la tua seduzione per uscire da una situazione difficile. Forse è una lotta per l’influenza o un conflitto nel team con cui lavori. Acquario, se i tuoi sforzi di pacificazione diplomatica non funzionano, non dovresti esitare a mettere la questione sul tavolo. Ma inizia mostrando il tuo miglior sorriso, perché è una delle tue migliori risorse.

Pesci

La nostalgia non è più quella di una volta… E soprattutto va detto che non è una sensazione molto costruttiva. Se si è troppo concentrati sul passato, a forza di guardare nello specchietto retrovisore, si corre il rischio di subire un impatto frontale inaspettato. L’unica cosa che si può imparare dal passato sono alcune lezioni per vivere meglio il presente e il futuro. Pesci, dovresti guardarti intorno e amare coloro che sono qui e ora.