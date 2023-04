Oroscopo Branko settimanale dal 29 aprile al 5 maggio 2023, le previsioni

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

La settimana inizia con una buona notizia per te, caro Ariete. Il pianeta Mercurio entra nel tuo segno, portando con sé un aumento di energia mentale e creatività. Sarai in grado di affrontare qualsiasi sfida con maggiore facilità e fiducia. Inoltre, potresti ricevere una buona notizia legata al lavoro o alla carriera.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, la settimana sarà all’insegna dell’equilibrio. Potresti sentire la necessità di bilanciare le tue attività lavorative e sociali, ma grazie all’aiuto di Venere e Giove, sarai in grado di trovare la giusta armonia. Sarai anche in grado di sperimentare momenti di grande felicità e soddisfazione personale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Questa settimana, il tuo focus sarà sulla comunicazione, caro Gemelli. Sarai in grado di esprimere i tuoi pensieri e le tue idee con maggiore facilità, grazie alla presenza di Mercurio nel tuo settore comunicativo. Questa abilità di comunicazione ti porterà grandi benefici sul fronte lavorativo e personale.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Per i nati sotto il segno del Cancro, questa settimana sarà all’insegna del cambiamento. Potresti sentire la necessità di apportare alcune modifiche alla tua vita, sia sul fronte personale che professionale. Grazie alla presenza di Plutone nel tuo settore delle trasformazioni, sarai in grado di superare qualsiasi ostacolo e di affrontare le sfide con maggiore determinazione.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana, il tuo focus sarà sulle relazioni, caro Leone. Potresti sentirsi più emotivo del solito, ma grazie alla presenza di Venere nel tuo settore delle relazioni, sarai in grado di stabilire nuovi contatti e di consolidare le tue relazioni esistenti. Potresti anche ricevere un’offerta di lavoro o di collaborazione interessante.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine, la settimana sarà all’insegna dell’organizzazione. Potresti sentire la necessità di mettere ordine nella tua vita, sia sul fronte personale che lavorativo. Grazie alla presenza di Saturno nel tuo settore della disciplina, sarai in grado di gestire al meglio il tuo tempo e di raggiungere i tuoi obiettivi con maggiore facilità.