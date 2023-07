Oroscopo Branko settimanale dal 6 al 12 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Maestoso Leone, questa settimana potrebbe portarti una maggiore fiducia in te stesso e nelle tue abilità. È il momento di brillare e di mostrare al mondo ciò di cui sei capace. Non temere di metterti in gioco e di perseguire i tuoi obiettivi con determinazione. Ricorda che sei una forza da non sottovalutare.

Consiglio: Affronta le sfide con coraggio e fiducia.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Carissima Vergine, questa settimana potresti sentire il bisogno di trovare equilibrio nella tua vita. Cerca di bilanciare il lavoro e il tempo per te stesso, in modo da evitare il burnout. Dedica attenzione alle tue esigenze personali e sii gentile con te stesso. Il benessere interiore è fondamentale per affrontare le sfide che si presentano.

Consiglio: Trova il giusto equilibrio tra lavoro e benessere personale.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Graziosa Bilancia, questa settimana potresti trovarti di fronte a decisioni importanti. Fai affidamento sul tuo intuito e cerca di considerare attentamente le opzioni a tua disposizione. Non lasciare che gli altri influenzino troppo le tue scelte, ma ascolta anche i consigli di fiducia. Segui il tuo cuore e sarai sulla strada giusta.

Consiglio: Ascolta te stesso e prendi decisioni consapevoli.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Misterioso Scorpione, questa settimana potresti sentirti particolarmente ispirato e creativo. Sfrutta questa energia per perseguire i tuoi interessi artistici o per mettere in atto progetti che richiedono originalità. Non temere di mostrare il tuo lato più autentico al mondo, perché le tue idee uniche potrebbero sorprendere piacevolmente gli altri.

Consiglio: Segui la tua passione creativa e abbraccia la tua autenticità.