Oroscopo Branko settimanale dal 6 al 12 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Avventuroso Sagittario, questa settimana potresti sentirti attratto da nuove esperienze e avventure. Sfrutta questa energia per allargare i tuoi orizzonti e per esplorare nuovi territori, sia mentali che fisici. Non aver paura di abbandonare la tua zona di comfort e di seguire il richiamo dell’avventura.

Consiglio: Abbraccia il nuovo e cerca nuove esperienze.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Ambizioso Capricorno, questa settimana potresti sentirti particolarmente determinato a raggiungere i tuoi obiettivi. Sii diligente e disciplinato nel perseguire ciò che desideri. Le tue azioni costanti e mirate porteranno risultati positivi. Ricorda di prenderti anche il tempo per rilassarti e goderti i piccoli successi lungo il percorso.

Consiglio: Mantieni la tua determinazione e agisci con disciplina.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Creativo Acquario, questa settimana potresti sentire il desiderio di esplorare le tue passioni e di condividere le tue idee con gli altri. Trova modi innovativi per esprimere te stesso e cerca di coinvolgere le persone intorno a te. La tua originalità e la tua visione unica del mondo possono avere un impatto positivo sugli altri.

Consiglio: Sii aperto all’esplorazione e condividi le tue idee con gli altri.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sensibile Pesci, questa settimana potresti sentire il bisogno di prenderti cura delle tue emozioni e del tuo benessere interiore. Fai attenzione alle tue energie e cerca di stabilire confini sani nelle tue relazioni. Dedica del tempo al relax e alla riflessione, in modo da ristabilire l’equilibrio e ritrovare la tua forza interiore.

Consiglio: Onora le tue emozioni e prenditi cura di te stesso.