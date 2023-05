Oroscopo Branko settimanale dall’8 al 14 maggio 2023, previsioni zodiacale con classifica

Se sei curioso/a di conoscere le previsioni astrologiche per la settimana dal 8 al 14 maggio 2023, non perderti l’oroscopo di Branko. Scopri come le energie planetarie influiranno sui vari segni zodiacali e su quali aspetti della tua vita dovrai prestare maggiore attenzione.

Oroscopo Ariete

Questa settimana sarai concentrato/a sui tuoi obiettivi lavorativi, caro/a Ariete, e il tuo impegno sarà premiato con risultati tangibili. In amore ci saranno spunti interessanti per approfondire il legame con il tuo partner.Potresti pagare un debito quando la luna entra in Scorpione. Mercurio incontra Venere in Sagittario, il che potrebbe farti imbarcare in una nuova entusiasmante avventura! Scorre un’energia calma e a cuore aperto!

Classifica settimanale: 7/12

Oroscopo Toro

La settimana sarà caratterizzata da un forte senso di creatività e innovazione, caro/a Toro. A lavoro avrai l’opportunità di dimostrare il tuo valore e cogliere nuove sfide. In amore dovrai prestare attenzione ai segnali del tuo partner e mostrarti più comprensivo/a. La luna entra in Scorpione, illuminando il settore relazionale della tua carta, incoraggiando la comunicazione. Mercurio incontra Venere in Sagittario, che può trovare tu e i tuoi partner trovare soluzioni a problemi legati al denaro o all’intimità.

Classifica settimanale: 5/12

Oroscopo Gemelli

Sarai molto attento/a ai dettagli in questa settimana, caro/a Gemelli, e questo ti porterà a raggiungere ottimi risultati in campo lavorativo. In amore vivrai momenti di serenità e di complicità con il tuo partner, rafforzando il vostro legame.La luna entra in Scorpione, che potrebbe trovarti a riorganizzare la tua agenda o la tua lista di cose da fare. Mercurio incontra Venere nel tuo segno opposto Sagittario e ti trova a connetterti con il tuo partner, innamorato o meno, in un modo nuovo.

Classifica settimanale: 4/12

Oroscopo Cancro

Questa settimana potresti trovare qualche ostacolo sul tuo cammino lavorativo, caro/a Cancro, ma grazie alla tua intelligenza ed elasticità riuscirai a superare ogni difficoltà. In amore ci saranno ottime occasioni per condividere esperienze uniche e indimenticabili con il tuo partner. La luna entra nel segno d’acqua compagno Scorpione, illuminando il settore romantico e creativo della tua carta! Mercurio incontra Venere in Sagittario, che potrebbe trovarti a esplorare una nuova routine di bellezza, modificare il tuo guardaroba o in generale riorganizzare.

Classifica settimanale: 6/12

Oroscopo Leone

Le posizioni astrali saranno particolarmente favorevoli per il tuo segno in questa settimana, caro/a Leone. Ci saranno grandi opportunità di crescita professionale e in amore vivrai momenti di felicità e di armonia con il tuo partner. La tua attenzione si rivolge alla tua casa e alla tua famiglia quando la luna entra in Scorpione. Mercurio incontra Venere nel segno di fuoco compagno Sagittario, accendendo un’atmosfera eccitante! È un momento meraviglioso per entrare in contatto con un amante, esplorare la sua creatività o semplicemente divertirsi.

Classifica settimanale: 1/12

Oroscopo Vergine

In questa settimana sarai molto determinato/a nel raggiungere i tuoi obiettivi professionali, caro/a Vergine, e ciò ti porterà a ottenere grandi risultati. In amore ci saranno occasioni per rafforzare il vostro legame e per approfondire il dialogo con il tuo partner. La comunicazione inizia quando la luna entra in Scorpione e possono aver luogo ricerche intriganti. Mercurio incontra Venere nel segno di fuoco Sagittario, ispirando un’energia calda e amorevole a casa e nella tua vita familiare.

Classifica settimanale: 3/12

Oroscopo Bilancia

Questa settimana ti sentirai particolarmente ambizioso/a e concentrato/a sui tuoi obiettivi professionali, caro/a Bilancia. In amore, la comunicazione e l’ascolto saranno fondamentali per consolidare la tua relazione. La luna entra in Scorpione, che potrebbe trovarti concentrato sulle finanze. Mercurio incontra il tuo pianeta dominante Venere in Sagittario e potresti imparare buone notizie. Scorre un’energia allegra e rilassata!

Classifica settimanale: 2/12

Oroscopo Scorpione

Sarai molto creativo/a e pieno/a di energia in questa settimana, caro/a Scorpione, e ciò ti porterà a raggiungere ottimi risultati in campo lavorativo. In amore dovrai prestare attenzione alle esigenze del tuo partner e cercare di comprenderne i bisogni. La luna entra in Scorpione, incoraggiandoti a rallentare e riposare. Mercurio incontra Venere nel tuo segno, Sagittario, che potrebbe trovarti in uno stato d’animo particolarmente divertente e civettuolo! L’ispirazione creativa fluisce.

Classifica settimanale: 8/12

Oroscopo Sagittario

Questa settimana potrebbero esserci alcune difficoltà sul tuo percorso lavorativo, caro/a Sagittario, ma grazie alla tua determinazione e al tuo coraggio riuscirai a superare ogni ostacolo. In amore vivrai momenti di intimità e comprensione con il tuo partner. La tua attenzione si rivolge alla tua vita sociale quando la luna entra in Scorpione, ma ti concentri anche sulla passione quando Mercurio incontra Venere in Sagittario, che ti incoraggia ad esplorare le tue fantasie nascoste e i desideri più profondi!

Classifica settimanale: 9/12

Oroscopo Capricorno

Le posizioni astrali saranno particolarmente favorevoli per il tuo segno in questa settimana, caro/a Capricorno. Ci saranno grandi opportunità di crescita professionale e in amore vivrai momenti sereni e appaganti con il tuo partner.

Classifica settimanale: 10/12

Oroscopo Acquario

In questa settimana sarai molto ambizioso/a e determinato/a a raggiungere i tuoi obiettivi lavorativi, caro/a Acquario. In amore vivrai momenti di intimità e complicità che rafforzeranno il tuo legame con il tuo partner. La tua attenzione si rivolge alla tua carriera quando la luna entra in Scorpione, ed è un momento eccellente per fare rete (socialmente o professionalmente) quando Mercurio incontra Venere in Sagittario. Puoi unirti a una nuova entusiasmante cerchia sociale!

Classifica settimanale: 11/12

Oroscopo Pesci

Questa settimana potresti affrontare alcune sfide, caro/a Pesci, ma grazie alla tua sensibilità e alla tua intuizione riuscirai a superarle senza problemi. In amore vivrai momenti di serenità e comprensione reciproca con il tuo partner.La luna entra nel segno d’acqua compagno Scorpione, che può trovarti in uno stato d’animo avventuroso! È possibile pianificare il viaggio. Ti senti particolarmente popolare quando Mercurio incontra Venere in Sagittario; Questo è un momento emozionante per attirare l’attenzione su te stesso e sui tuoi talenti!

Classifica settimanale: 12/12

Conclusioni

La settimana dal 8 al 14 maggio 2023 sarà caratterizzata da diverse energie planetarie che influiranno sui segni zodiacali in modo vario. Alcuni segni vivranno grandi opportunità di crescita professionale, mentre altri dovranno affrontare sfide più impegnative. In amore, la comunicazione e la comprensione reciproca saranno fondamentali per rafforzare il legame con il tuo partner. Buona fortuna!