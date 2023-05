Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 8 maggio 2023, le previsioni complete

Ariete

Oggi dovresti comportarti in modo amichevole con le persone perché saranno generose con te. Puoi anche informarti su prestiti, mutui o prendere in prestito qualcosa. Ariete, saprai come trovare le parole giuste per raggiungere i tuoi obiettivi nella tua vita amorosa. È un buon giorno per abbagliare e rafforzare i tuoi collegamenti esistenti. Parla in modo naturale, senza farti domande inutili. L’idea di giocare secondo le regole nel senso più ampio del termine sembra del tutto irrealistica. Devi distinguerti.

Toro

Vedrai chiaramente le cose nelle persone intorno a te, ma non in te stesso. Non prendere decisioni definitive né sul lavoro né, fondamentalmente, in amore. La cortesia, l’eleganza e la raffinatezza nei rapporti con gli altri lo renderanno molto redditizio oggi per quei Toro che sono artisti, lavorano nei reparti di vendita o si impegnano nella vita pubblica. La vostra tenerezza sarà il vostro bene più importante.

Gemelli

I viaggi di lavoro possono essere un fattore interessante per alcuni Gemelli. Ogni sforzo che fai oggi tornerà a te moltiplicato per due. Cerca modi per migliorare il tuo lavoro o ottenerne uno migliore. Dovresti lasciarti trasportare dall’ondata di ristrutturazione che ti circonda. Non hai assolutamente nulla da perdere. Il fascino verrà da te facilmente. Sarai più persuasivo che mai nel fissare le giuste condizioni. La tua tenacia ti dà un grande magnetismo personale.

Cancro

Questa può essere una giornata piena di divertimento, anche se devi lavorare. Goditi i bei momenti con gli altri, specialmente con i bambini. Attività sportive, gite sociali, arte e momenti giocosi vi attireranno. Vuoi anche che gli altri siano felici. Ciò che è fuori dall’ordinario ha un fascino irresistibile per te e devi fuggire. Cancro, non avrebbe senso ignorare questa necessità, in quanto semplicemente si intensificherebbe. Divertiti, senza farti domande inutili.

Leone

Il tuo umore allegro ti sta rendendo più popolare che mai e sarà ottimo per le tue relazioni. Avrai bisogno dell’onestà delle persone che ti sono vicine. Leone, le tue emozioni ti guideranno nella giusta direzione. Avrai la capacità e l’abilità di esprimere i tuoi sentimenti con grande integrità. Gli incontri saranno davvero buoni per te. Pensa che questo è il giorno ideale per pianificare una cena per due e creare l’atmosfera perfetta.

Vergine

Oggi sei di umore positivo, quindi tutte le tue relazioni con gli altri saranno calde e amichevoli. Noterai che otterrai dagli altri esattamente ciò che dai, specialmente in termini di calore e affetto. Sei preoccupato per il benessere di qualcuno. Limitazioni pratiche vi riporteranno sulla terra. Questo porterà armonia nella tua relazione se lo accetti. Vergine, dovresti essere disposto a cedere terreno per guadagnare la buona volontà del tuo partner.

Bilancia

Questo è un buon giorno per avere idee per fare soldi. Potresti vedere modi per aumentare le tue entrate. Potresti anche ottenere un aumento. Notizie piacevoli che non ti aspettavi ti metteranno in uno stato d’animo radioso. Nuovi progetti sono dietro l’angolo. Nella tua vita amorosa, cercherai armonia, comprensione e… amore con la A maiuscola. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che gli incontri abbaglianti che potresti avere saranno di lunga durata. Bilancia, mantieni la calma e il buon senso per non cadere dall’alto una volta passato quel momento.

Scorpione

Oggi avete una genuina preoccupazione per il benessere degli altri, anche degli estranei. Ti renderai conto che hai fatto bene a insistere su una persona in particolare. È importante che tu ti senta come se stessi aiutando qualcuno nel bisogno. Sarai troppo scrupoloso e attento con ciò che dici, per mostrare ciò che vuoi veramente. Potresti pentirtene, Scorpione. Sii coraggioso e quella persona che ti piace sarà stupita e felice dei risultati.

Sagittario

La solitudine in un ambiente splendido vi delizierà oggi perché sentite il bisogno di un po ‘di pace e tranquillità per ripristinare il vostro equilibrio. Ti allontanerai un po ‘dal tuo passato e farai alcune scelte salutari per il tuo futuro. Sagittario, l’arrivo di Venere faciliterà la tua vita amorosa. Avrai più impatto se sei discreto e diplomatico, e ti aiuterà a provocare silenziosamente certi eventi che hai anche desiderato.

Capricorno

Stai proiettando i tuoi desideri personali su altre persone, ora non è il momento di impegnarti in grandi dibattiti. Tutti i segnali indicano che hai bisogno di darti tempo, senza preoccuparti di ciò che sta accadendo in questo momento. Non esitate a mettere in ordine le vostre idee. Questo ti farà risparmiare tempo quando parli soprattutto con i tuoi cari. Capricorno, concediti la possibilità di essere felice e accettare i tuoi bisogni. Questi sono positivi se li esprimi ed è giunto il momento di rivelarti come sei al tuo partner.

Acquario

Oggi farai un’ottima impressione sugli altri, specialmente sulle persone che detengono autorità. Indipendentemente da ciò che fai per vivere, ti sentirai una persona di successo. State fluttuando in un clima di morbidezza e tenerezza. Questo ti permetterà di vedere che allontanarsi passivamente può essere molto costruttivo. Acquario, abbi fiducia nel tuo partner. Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanere nel tuo guscio.

Pesci

Le opportunità di viaggio abbondano. Se non puoi farlo oggi, puoi fare piani per il futuro. Puoi anche esplorare opportunità nell’editoria, nei media, nella medicina, nella legge e nell’istruzione superiore. Pesci, dovresti stare lontano da progetti dubbi o rischiosi. Non distogliere lo sguardo dalla palla e andrai nella giusta direzione. La tua capacità di fare sacrifici per i tuoi cari ti tornerà utile. Ti permetterà di forgiare legami emotivi duraturi.