Oroscopo Branko settimanale della Vergine: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, devi mantenere la tua grande stabilità ed essere forte nelle tue decisioni in modo che la conoscenza che acquisisci sia la base delle tue nuove proiezioni e che siano convincenti e reali.

Martedì 18 è un giorno per combinare le tue attività personali con attività professionali e familiari. Pertanto, ti muoverai in un ambiente camaleontico, dove godrai di tutto ciò che fai.

Mercoledì 19, è consigliabile mantenere la responsabilità delle proprie azioni, in particolare quelle dovute a reazioni emotive fuori luogo. Tutto il resto sarà più preciso e pragmatico.

Giovedì 20 è un momento per pianificare tutto in modo interno in cui dovresti essere in grado di convincerti che quello che stai facendo è il migliore in questo momento. Goditi i tuoi trionfi.

Venerdì 21, le nuove idee e gli obiettivi che manterrai in questo giorno saranno focalizzati praticamente in modo semplice e anche moderato. Ciò significa che prenderai in considerazione le opinioni degli altri e questo amplierà le tue conoscenze.

Sabato 22, dovresti avere un modo calmo e piacevole per seguire gli obiettivi da raggiungere con il tuo modo di essere e i risultati di questa giornata. Le chiavi saranno quindi serenità e pragmatismo in ogni momento.

Domenica 23, la tua sensibilità e il tuo pragmatismo terranno d’occhio le questioni personali. Tutto andrà bene se stai bene, quindi goditi la vita e le sue gioie e il fascino di ogni momento.