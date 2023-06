Oroscopo Branko settimanale della Vergine: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5, puoi far pendere la bilancia dei risultati dalla tua parte poiché è un momento molto speciale in cui troverai in ogni momento la parola esatta e la grande saggezza che ti accompagna.

Martedì 6 avrete al vostro fianco la forza della costanza della serenità. Poiché le tue idee sono travolgenti, puoi usarle per ottenere il meglio dai tuoi progetti in ogni momento.

Mercoledì 7, stai attraversando un momento idilliaco nel corpo. Vedi tutto dall’alto come un’aquila ed è più facile per te trovare soluzioni a problemi che prima ti preoccupavano di più.

Giovedì 8, il tuo calore e la tua buona prospettiva sulle questioni in questione saranno positivi finché il tuo umore è alto e il tuo modo di condividere esperienze è allegro e cordiale.

Venerdì 9, sarà un momento per mettere in pratica ho avuto un’esperienza di vita e il modo migliore per aiutare le persone vicine con cui si mantengono legami di amicizia e affetto.

Sabato 10, dovresti approfittare delle tue migliori qualità e del momento giusto per usarle per chiudere i tasti nel tuo grande beneficio di questa giornata. Sarai in grado di pianificare nuovi progetti con calma e con persone di fiducia.

Domenica 11, hai un momento in cui hai premuto troppo il ritmo e in cui devi avere più tempo per te stesso e pensare a cosa vuoi fare d’ora in poi.