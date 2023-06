Oroscopo Branko settimanale Leone: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 5 all'11 giugno - Controcopertina

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 5, dovrai mantenere il tuo temperamento forte per non lasciare le tue scatole e rovinare tutto ciò che hai pianificato in anticipo. La tua giornata può essere fortunata finché mantieni la coerenza e le buone maniere.

Martedì 6, sei in un momento in cui la tua forza è travolgente e in cui avrai anche molte porte aperte per poterli chiamare. Devi solo organizzare il modo in cui dovresti agire in modo che tutto sia positivo.

Mercoledì 7, hai la fortuna della dea dalla tua parte e la tua tenacia e velocità saranno eccellenti, quindi puoi correre rischi e tenere la testa alta, anche se potresti subire alcuni passi falsi.

Giovedì 8, se mantenete alto il morale e la cordialità e il sorriso, durante i vostri incontri potrete mantenere la fortuna che vi aspetta in questa giornata. Cogli l’attimo perché sarà difficile trovarne un altro simile.

Venerdì 9 sarà il momento ideale per pianificare i progetti in modo calmo e sereno. Sentirai che le tue percezioni sono più acute e che sorgono molte intuizioni inaspettate.

Sabato 10, guarda principalmente a come hai proiettato le tue iniziative in modo che gli obiettivi siano utili e aiutino anche gli altri. Sì, raggiungerai il successo. Con questo ti sentirai pieno.

Domenica 11, devi ottenere la virtù dai tuoi difetti. Ciò significa che prima di decidere di parlare, pensaci due volte e quindi aumenta le possibilità di farlo bene.