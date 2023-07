Oroscopo Branko settimanale Toro: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 17 al 23 luglio

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 17, le emozioni sono un alto e basso che hanno un grande impatto sulle tue attività. Tuttavia, hai molta vitalità e molte idee in corso, che ti incoraggiano in ogni momento.

Martedì 18, il tuo bene sarà speciale, ma non vorresti rimanere invischiato in questioni in cui devi essere consapevole di altre persone. Preferisci fare tutto in modo calmo e senza stress.

Mercoledì 19, il vostro temperamento profondo ed eccessivo avrà una visione diversa dei vostri affari rispetto a quelli degli altri; Ecco perché devi combinarli e metterti al posto degli altri.

Giovedì 20, a volte ti senti fuori posto e credi che dovresti coltivare alcune abilità importanti nella tua vita. La cosa principale è mantenere la fiducia delle persone leali e degli amici fedeli che si prendono cura di te.

Venerdì 21, la tua sensibilità e percezione saranno le tue migliori chiavi per rendere magnifico questo giorno. Usa le tue migliori potenzialità con prudenza e cautela. Sarà un giorno molto speciale.

Sabato 22, è un momento molto importante per te e allo stesso tempo puoi fare una trasformazione radicale. Sarai in grado di sfruttare le migliori capacità che hai per abbondare nei tuoi affari in modo positivo.

Domenica 23, non dovresti premere quello che vuoi. Molte volte la vita ti mostrerà percorsi diversi; Ed è per questo che dovresti scegliere il meglio di ciascuno di loro per sentirti felice.