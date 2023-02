Oroscopo Branko weekend 11 e 12 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Buon momento per problemi di lavoro, Ariete, e anche se sei responsabile di un’azienda e hai in mente ogni giorno di iniziare un progetto. Gli investimenti che fai oggi ti daranno buoni benefici. Stai già sperimentando quel benessere che volevi raggiungere ogni giorno. Siete entrati in una fase di trasformazione e progresso. Ti sentirai bene con te stesso, ogni giorno un po ‘meglio. Saprai come adattarti ai cambiamenti meglio di quanto hai fatto finora. Sfrutta al massimo questo ciclo perché come ogni cosa nella vita avrà una durata specifica. Ecco di cosa si tratta, godersi le cose buone finché durano e resistere alla tempesta quando arrivano male. Il tuo partner ha bisogno di qualcosa che non osa chiedere, Ariete. Fai del tuo meglio per tirare la lingua ogni giorno fino a quando non te lo dice. Ne trarranno beneficio entrambi.

Toro

Se oggi hai l’opportunità di eccellere nel lavoro, Toro, non tirarti indietro in un impeto di modestia. Puoi brillare ogni giorno davanti ai tuoi superiori, non sminuire quello che fai perché ce l’ha e molto. Se giochi bene le tue carte, lo riconosceranno e in seguito ne sarai felice. Qualcuno nel tuo ambiente immediato ha bisogno che tu faccia loro un favore, forse economicamente. Gli dà un sacco di taglio da chiederti, ma la verità è che sei in grado di aiutarlo ogni giorno. Presta molta attenzione alle chiamate che ricevi oggi e cerca di scoprire chi non ti sta dicendo tutto. In campo sentimentale, Toro, se ti sei pentito di non aver accettato un appuntamento e hai intenzione di chiamare questa persona, potresti essere un po ‘in ritardo ma non perdi nulla provando.

Gemelli

Mostra a tutti e ogni giorno che il tuo talento creativo non ha limiti, Gemelli. Oggi avrai questa opportunità e devi approfittarne perché potrebbe non ripetersi per molto tempo. È probabile che tu abbia il compito di un lavoro complicato o noioso, ma mostra la tua immaginazione perché puoi risolverlo nel modo in cui nessuno si aspetta. Se oggi ricevi notizie su un gossip di cui sei protagonista, è probabile che provenga da una persona risentita nei tuoi confronti. La posizione migliore è ignorarlo, il tempo finisce sempre per mettere tutti al loro posto. In amore, Gemelli, non tagliarti quando ti avvicini a quella persona che ti piace, ma mentre non ottieni quell’appuntamento che desideri, non smettere di uscire ogni giorno con i tuoi amici e vivere la tua vita. Non chiuderti a casa aspettando che l’amore ti sorrida.

Cancro

Tutto il bene che ti accade al lavoro e la soddisfazione che ti dà, Cancro, cerca di trasferirlo in altre aree che non vanno così favorevolmente. È probabile che tu abbia perso qualche buona opportunità per progredire sul lavoro, o che tu abbia litigato con un carissimo amico. Se ti senti triste o nostalgico ogni giorno per qualche motivo simile, devi cambiare il chip. Se la questione ha una soluzione, non perdere un minuto nel metterla in pratica. E se non ce l’hai, cerca di dimenticarlo il prima possibile. In campo sentimentale, il Cancro, se attraversi un momento difficile a causa di un rifiuto o di una distanza con la persona accanto a te, cerca di evitare il più possibile sofferenze inutili. Metti quotidianamente i mezzi per risolverlo o inizia a dirigere il tuo sguardo verso altre persone. Forse chi è con te ora non ti renderebbe felice.

Leone

Nessuno sta dicendo che è facile raggiungere la felicità, Leone. A volte devi attraversare momenti difficili o addirittura amari. Ma se combatti quotidianamente per quello che vuoi, niente sembrerà troppo. Se hai attraversato una fase dolorosa, triste, dalla quale pensavi di non poter uscire, oggi la vita può sorprenderti premiando tutti i tuoi sforzi. Sarà un grande giorno per te, ma non pensare che tutto sia già stato raggiunto. Forse dovrai combattere un po ‘di più, forse i giorni del vino e delle rose non sono ancora arrivati, ma sei sulla buona strada e questo deve incoraggiarti ogni giorno ad andare avanti. D’ora in poi devi iniziare a vedere la vita da un’altra prospettiva e scacciare tutti i fantasmi che hanno popolato la tua mente per molto tempo, Leone. Essere felici è anche un’esperienza di apprendimento e oggi devi iniziare a lavorarci.

Vergine

Prima di prendere una decisione su questioni che coinvolgono il posto di lavoro, Vergine, professionale o qualsiasi attività tu possa avere, oggi rifletti. Non sentirti sotto pressione e prenditi il tuo tempo. Di norma, non fare nulla ogni giorno senza pensarci due volte. Molte porte si aprono per te, ma non sempre portano a ciò che stai cercando. In amore, invece di andare in giro così tante volte e lasciare volare la tua immaginazione, è meglio che ti attenga alla realtà. Se sei interessato a qualcuno e non sai se i tuoi sentimenti sono ricambiati, decidi di agire oggi per scoprirlo. È sempre meglio conoscere la realtà che vivere nell’incertezza. Fare film non è buono in nessun senso, Vergine, e non ti aiuterà a sentirti meglio ogni giorno o ad attirare l’attenzione di quella persona di cui ti senti innamorato.

Bilancia

Ottima giornata nel campo del lavoro, Bilancia. Potresti essere il primo ad essere sorpreso di apprendere che hai raggiunto un obiettivo che ti è sfuggito per molto tempo. Forse ti entusiasmerai anche oggi con questo successo che è pienamente meritato. Questo ti dimostra di non gettare la spugna quando vedi che il tuo obiettivo non è così lontano. Lo sforzo quotidiano ha sempre la sua ricompensa. Esci e festeggia con il tuo partner e con i tuoi amici, con le persone che ne sono davvero felici. In campo economico ci sarà anche qualche esperienza positiva e potrai ottenere denaro che ti aiuterà a saldare i debiti che ti preoccupavano quotidianamente. A livello sentimentale, la Bilancia, se ti senti attratto da qualcuno, non perdere un altro giorno e fai per avvicinarti a questa persona oggi. Non essere intrattenuto o sarai stato più avanti di te stesso.

Scorpione

Inizia oggi a specificare di più cosa ti aspetti dal futuro, Scorpione, perché se non conosci davvero il tuo obiettivo starai bendato ogni giorno e non andrai da nessuna parte. Tuttavia, cerca di non essere troppo ambizioso, ricorda che i beni materiali da soli non ti portano felicità. È difficile vedere che hai combattuto per qualcosa di sbagliato e che se lo ottieni non ti dà quello che ti aspettavi. Una buona giornata ti aspetta in campo professionale, Scorpione, ma devi essere convinto che lo sarà. A livello sentimentale, se hai un partner, oggi fai qualche gesto che gli faccia capire quanto lo ami. Non si tratta di comprare regali o spendere soldi per lussi inutili. I sentimenti fanno parte di quelle cose che non vengono comprate. Ingerili per mostrare il tuo amore senza tutto questo armamentario.

Sagittario

Potresti avere l’opportunità che stavi aspettando quotidianamente oggi, Sagittario. È probabile che un nuovo lavoro stia bussando alla tua porta e dovresti essere molto felice per questa occasione che la vita ti offre. Se decidi di approfittarne, sii responsabile con l’occupazione che hai ora. Non lasciarli in asso, dai loro il tempo di sostituirti. Se sei stato costretto a un onboarding immediato, sii sospettoso. Accetta solo se capiscono che non vuoi danneggiare l’azienda per cui ora lavori. Questo sta uscendo dalla porta principale ed è importante che tu lo ricordi, non sai mai a chi dovrai ricorrere in futuro. Nel campo sentimentale, Sagittario, qualcuno con molta esperienza di vita ti darà consigli che saranno trascendentali ogni giorno per la tua felicità. Avrai luce su qualcosa che fino ad ora hai visto nero come la notte.

Capricorno

Se oggi qualcuno nel tuo ambiente di lavoro ti prende il contrario su una questione che è importante per te, Capricorno, non rimbalzare o prenderlo come un’aggressione personale. Al contrario, presta attenzione agli argomenti che ti dà perché forse è giusto e mantenere ostinatamente la tua idea sì o sì può portarti al fallimento. Pensa attentamente ogni giorno se le tue argomentazioni sono solide e se alla fine ti convinci che non lo è, guadagnerai riconoscendolo apertamente. A livello amorevole, se sei stato solo per un po ‘, oggi è un buon momento per provare di nuovo una relazione. Non avere così tanti dubbi sul fatto che ti sbaglierai di nuovo, Capricorno. Sbarazzati di quelle paure che ti assalgono ogni giorno e provaci. Avrai una grande sorpresa. Non stare più a casa.

Acquario

Se hai il tuo umore sul pavimento oggi, Acquario, è perché stai ricreando te stesso nel ricordare cose che non sono andate bene. Questo non ti porterà alcuna soluzione né ti avvantaggerà affatto. Sarebbe più importante pensare ogni giorno ai successi che hai avuto ultimamente e riflettere sul perché certe cose sono andate in giro. Se incontri qualcuno che ha un’opinione contraria alla tua, la cosa veramente intelligente è dialogare, ma dialogare davvero. Lascia che l’altra persona presenti le sue argomentazioni e ascolti attentamente. Potresti renderti conto che ogni giorno sei più influenzato di quanto pensassi da certi pregiudizi. Non insistere nel voler sempre avere ragione solo perché. In amore ti aspettano tempi buoni, Acquario, che se non ti lasci trasportare da un improvviso bisogno di discutere.

Pesci

Buon momento per iniziare un progetto, un’attività o chiudere un affare, Pesci. Se hai l’opportunità di cambiare qualcosa su base giornaliera nel tuo lavoro o nella tua vita professionale, è un argomento che oggi è molto ben esaminato, ma questo non esclude che tu ti prenda il tuo tempo per valutarlo correttamente. Ci può essere una buona opportunità e alcuni che non sono così buoni. In campo sentimentale, se stai attraversando un periodo in cui nulla ti entusiasma, è arrivato il momento di porvi fine. Oggi puoi incrociare qualcuno che risveglia in te sentimenti che pensavi fossero stati superati o addirittura dimenticati, Pesci. Non sprecate questa occasione e seguite quotidianamente i dettami del vostro cuore. È molto probabile che le cose andranno bene per te e che finalmente troverai la tua anima gemella.