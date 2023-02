Oroscopo Paolo Fox weekend 11 e 12 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

A volte la pazienza ha un limite e di più se ti sei impegnato duramente ogni giorno, Ariete. Probabilmente ti senti sottovalutato o sfruttato sul posto di lavoro. Anche se hai cercato di dare tutto per essere promosso, finora nessuno si è mosso e non sembra che accadrà nel prossimo futuro. Tutto sembra indicare che è tempo di guardare altrove. Nessuna fretta ma nessuna pausa. Inizia a pensare a questo senso oggi su base giornaliera e quando ti senti pronto, fallo. Oggi puoi ricevere buone notizie a livello personale, Ariete, forse soldi inaspettati o qualcosa di molto vantaggioso per te. Cogli l’occasione e festeggia con un brindisi alla persona amata. Fategli partecipare della vostra gioia e la giornata finirà molto bene.

Toro

Se ti è già passato per la mente ogni giorno di cambiare lavoro, è anche probabile che tu abbia dato qualche giro alla questione, non lasciare passare più tempo senza iniziare a fare qualcosa al riguardo, Toro. Inizia a scavare nelle pagine di carriera online oggi o esplora le offerte di mercato. Puoi anche iniziare a preparare un curriculum ben ponderato e meglio presentato e spargere la voce tra i tuoi amici e conoscenti. Tutt’altro che stare pigramente ad aspettare che vengano a prenderti a casa. In campo sentimentale, se hai nostalgia di un amore del passato, forse oggi hai un incontro casuale con questa persona, il Toro. Non serva a riaccendere la fiamma, ma a chiudere un cerchio. Terminare questo capitolo ti farà sentire sollevato ogni giorno.

Gemelli

Non essere così sospettoso, Gemelli. Oggi forse una persona nel tuo ambiente di lavoro ha un dettaglio molto bello con te. Non prenderlo come un gruppo o chiederti cosa vuole ottenere. È solo qualcuno che ha simpatia per te. Ringraziare. È probabile che durante il giorno riceverai un messaggio da qualcuno che vedevi tutti i giorni e a cui non pensavi da molto tempo. Non essere così sospettoso e rispondere, Gemelli. Se questa persona vuole vederti ora forse è perché ha qualcosa da dirti che potrebbe interessarti. Nella questione del lavoro, se stai pensando che cambiare lavoro le cose andrebbero meglio, non lasciarlo solo in un problema che ti gira per la mente. Inizia a prendere provvedimenti ogni giorno per vedere quali possibilità hai di farlo.

Cancro

Se sai come rilevare le buone occasioni, Cancro, oggi può essere un grande giorno per te perché qualcuno che gode della tua fiducia può farti una proposta con la quale otterresti grandi benefici su base giornaliera. Non lasciarlo in aria e cerca di specificare tutti gli aspetti. Farai molto bene, ma ancora non gettare le campane al volo o celebrarlo in anticipo, il che porta sfortuna. Lo festeggerai quando i soldi arriveranno in tasca. Ora hai bisogno di circondarti di tranquillità, Cancro. Oggi ti manca il contatto con la natura, prendere un po’ di sole e sentire l’aria ancora estiva sul tuo viso. Provate a farlo questo fine settimana e tornerete il lunedì alle vostre attività quotidiane completamente rigenerate a livello spirituale e mentale. E se cogli l’occasione per esercitare, anche nella migliore forma fisica.

Leone

Quando tu, Leo, ricevi alcuni lavori complicati ogni giorno, è perché i tuoi capi sanno che puoi risolverli. Non sentirti oggi maltrattato da esso, perché te lo affidano proprio perché ti stimano. Rallegrati e oggi pensa di essere sulla strada giusta per progredire. Nel regno dell’amore, sei quotidianamente preoccupato perché due persone occupano il tuo cuore, Leone. Forse in uno trovi affetto e passione, ma senza grandi progetti futuri, e nell’altro stabilità e serietà. Non ci sono amori perfetti, ma il problema non è questo, ma che sono venuti simultaneamente nella tua vita. Non demoralizzarti o prendere una decisione oggi di cui non sei sicuro. Forse nessuno dei due è il tuo partner ideale. Aspetta un po ‘, il vero amore alla fine verrà da te.

Vergine

Se oggi, Vergine, hai l’opportunità di fare qualche affare, non lasciarti influenzare dall’opinione di qualcuno vicino a te che fugge dai rischi come il diavolo. Non pensi lo stesso e hai anche un ottimo occhio per rilevare opportunità ogni giorno. Segui i dettami del tuo intuito e se sei assalito dai dubbi, pensa ai benefici che puoi ottenere. Tutto quello che devi fare è riflettere sui pro e contro e leggere bene la stampa fine. Se pensi ancora che sia un buon argomento, vai avanti!, Vergine visionaria. Nell’aspetto sentimentale, se noti quotidianamente che la persona che è con te è distante non perdere tempo a chiederti se continuerà con te. Chiaritegli la questione oggi. È meglio lasciare dubbi che mangiare il barattolo ed essere angosciati.

Bilancia

Problemi di una certa natura, Bilancia, finiscono per traboccarti ogni giorno al punto che non riesci a pensare ad altro, nemmeno al lavoro. Oggi fai attenzione a questo perché un giorno può succedere di essere giù, ma quando le prestazioni sono deboli per più a lungo possono sorgere problemi importanti. Forse una persona a cui eri molto interessato ti ha bloccato senza che tu ne sapessi il motivo, o forse sei in un dilemma d’amore e non vedi la via d’uscita. I problemi del “cuore” non dovrebbero interessarti in quella misura, Bilancia. Cerca di ritrovare la concentrazione oggi e non lasciare che questo argomento invada completamente la tua mente su base giornaliera. In questo modo non lo risolverai e creerai anche altri problemi. Consulta un professionista per chiedere aiuto se necessario, ma fai qualcosa per sentirti meglio.

Scorpione

Non essere deluso oggi, Scorpione, se un tuo desiderio, come fare una crociera o fare un lungo viaggio, sembra ancora lontano dal materializzarsi. Non lasciare che questo alteri il tuo umore o umore su base giornaliera. Le cose non sempre arrivano così rapidamente come vorresti, ma potrebbero andare molto meglio in seguito. Al momento pianifica il tuo weekend e se vuoi allontanarti dal tuo luogo di residenza, a pochi chilometri, ora hai incredibili opportunità per pochi soldi. Condividi questa proposta oggi con il tuo partner o con alcuni amici, sai, i piccoli gruppi sono sempre meglio. Sono sicuro che ti divertirai. Sul lato dell’amore, Scorpione, evita di fare pressione sul tuo ragazzo su base giornaliera per fare un passo avanti nella relazione. Forse non si sente ancora pronto e sotto pressione potrebbe finire per andarsene.

Sagittario

Se non vuoi portare sensi di colpa e fitte di coscienza, Sagittario, se oggi ti trovi di fronte a una situazione in cui una terza persona può essere danneggiata, pensa attentamente prima di agire. A volte ciò che puoi guadagnare non compensa questi sentimenti che possono inacidire la tua esistenza su base giornaliera. Sei già abbastanza incline a creare conflitti etici, a volte anche inesistenti, analitici Sagittario, quindi è meglio per te seguire i dettami della tua coscienza su base giornaliera. Questo è fondamentalmente molto positivo perché ti aiuta a rilevare i tuoi errori e correggere alcuni aspetti. A livello amorevole, oggi dovrai dedicare più tempo del solito alla persona amata. È probabile che stia attraversando una fase di crisi, nel campo del lavoro o della salute. Ha bisogno del vostro sostegno più che mai.

Capricorno

Ti senti spaventato ogni giorno quando si tratta di prendere una decisione, Capricorno. Oggi hai l’opportunità di apportare determinati cambiamenti, ma stai lasciando passare il tempo a causa di quella paura di commettere errori che ti assale costantemente. Devi liberarti da queste paure che ti impediscono di crescere in molti aspetti ma soprattutto in quello professionale. Convinciti che tutto andrà bene e non stare fermo. Nell’aspetto sentimentale, se sei stato con qualcuno per un po ‘, oggi avrai una giornata fantastica, favorevole alle confidenze più intime, innamorato del Capricorno. E se in questo momento sei libero ma sai che qualcuno sta seguendo i tuoi passi quotidianamente con grande interesse, se non sei attratto da questa persona, non lasciarlo continuare ad eccitarsi. Parlate con lui delicatamente e chiarite che lo vedete solo come un amico.

Acquario

Le persone nella tua cerchia familiare ristretta ti mancano oggi, Acquario. Fai spazio alle tue numerose attività quotidiane e vai a vederle. Hanno bisogno di te, ma hai anche bisogno di quel calore da parte di coloro che ti amano incondizionatamente. Sul posto di lavoro, se devi sempre dare una mano a un collega che non arriva o che fallisce sul lavoro, osa parlargli e dirgli le cose chiaramente. Meglio diventare rossi una volta che cento gialli. A livello amoroso, anche se potresti aver attraversato una delusione, Acquario, questo non è un motivo per chiuderti quotidianamente a nuove possibilità. Se è passato un tempo ragionevole dalla fine della tua precedente relazione, apri di nuovo le porte oggi all’amore, che è già commovente e sembra che ci sia qualcuno all’orizzonte che si sta spazientendo.

Pesci

Non entrare in una camicia da undici bastoni oggi, Pesci conciliante. Se alcune persone intorno a te hanno un conflitto tra loro, lascia che lo risolvano da soli e non immischiarsi, anche se sei tentato di farlo quotidianamente. Ricordatelo oggi, perché potete uscire male in una questione che non va né vi viene. Sbarazzati anche dei rimpianti che hai quotidianamente perché parlando con il tuo partner gli hai raccontato una storia che ti ha confidato in modo confidenziale. Non preoccuparti tanto, Pesci, è logico parlare di tutto nella privacy della coppia e questo non aggraverà il problema di questa terza persona, inoltre, forse chi è con te ha una visione più fredda della questione e può dare qualche soluzione. Non avere questa visione molto negativa di te stesso. Oggi la prospettiva cambia.