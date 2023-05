Oroscopo Branko weekend sabato 20 e domenica 21 maggio 2023: previsioni e classifica - Controcopertina

Benvenuti al nostro articolo dedicato all’oroscopo del weekend, curato dal rinomato astrologo Branko. In questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21 maggio 2023, scopriremo insieme le previsioni astrali per ciascun segno zodiacale e daremo uno sguardo alla classifica generale delle influenze planetarie. Preparatevi a scoprire cosa riserva il destino per voi nei prossimi giorni!

Classifica delle influenze planetarie

Prima di immergerci nelle previsioni segno per segno, facciamo un breve riassunto della classifica delle influenze planetarie di questo weekend. Questo ci fornirà un contesto generale delle energie cosmiche che influenzeranno tutti i segni zodiacali.

Marte in Leone (Trigono con Giove in Sagittario): L’energia ardente di Marte si combina con l’espansività di Giove, portando un’ondata di fiducia e coraggio. Sfruttate questa combinazione per intraprendere nuove sfide e perseguire i vostri obiettivi con passione. Venere in Gemelli (Opposizione a Saturno in Sagittario): Le relazioni potrebbero attraversare una fase di tensione a causa di questa opposizione. Tuttavia, cercate di comunicare apertamente e con comprensione per risolvere eventuali conflitti. Luna in Scorpione (Sestile a Nettuno in Pesci): Le vostre emozioni potrebbero essere intense, ma la connessione con Nettuno vi offre la possibilità di esplorare il vostro mondo emotivo in modo profondo e significativo. Mercurio in Toro (Quadratura a Plutone in Capricorno): Attenzione alle possibili discussioni intense o problemi di comunicazione. Praticate la pazienza e cercate di evitare situazioni conflittuali.

Previsioni astrologiche per ciascun segno

Ora che abbiamo ottenuto una panoramica delle influenze planetarie dominanti, è tempo di esplorare le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale per il weekend del 20 e 21 maggio 2023.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Sabato, la vostra energia sarà alle stelle, permettendovi di portare a termine qualsiasi progetto che avete in mente. Domenica, invece, potreste sentirvi più introspettivi, riflettendo sulle vostre ambizioni future.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Sabato sarà una giornata favorevole per le questioni finanziarie, potreste ricevere una piacevole sorpresa. Domenica, invece, concentratevi sulle relazioni personali, potreste fare nuove connessioni significative.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Sabato, la vostra creatività sarà in primo piano, permettendovi di esprimervi in modo unico e originale. Domenica, dedicate del tempo al riposo e al rilassamento, ricaricando le vostre energie per la prossima settimana.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Sabato potreste sentire la necessità di stabilire una connessione più profonda con le persone intorno a voi. Domenica, concentratevi sulla vostra salute e benessere, prendendovi cura di voi stessi in modo amorevole.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sabato sarà un giorno perfetto per mettere in mostra il vostro carisma e la vostra leadership. Domenica, concentratevi sul vostro sviluppo personale e sulle vostre ambizioni a lungo termine.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Sabato potreste sentire la necessità di ritirarvi dalla frenesia della vita quotidiana e di dedicare del tempo a voi stessi. Domenica, le vostre relazioni potrebbero richiedere un po’ di attenzione extra, quindi cercate di comunicare apertamente.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sabato sarà un momento favorevole per fare progressi nella vostra carriera o nei vostri obiettivi professionali. Domenica, dedicate del tempo alla vostra creatività e alle attività che vi appassionano.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Sabato potreste sentire la necessità di dedicarvi alla vostra vita domestica e familiare. Domenica, cercate di trovare un equilibrio tra le vostre responsabilità personali e il desiderio di esplorare nuove esperienze.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sabato sarà un giorno perfetto per espandere i vostri orizzonti e intraprendere nuove avventure. Domenica, concentratevi sulla vostra crescita personale e spirituale, esplorando nuove filosofie o pratiche.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Sabato potreste sentirvi più riflessivi del solito, cercando di trovare un senso di scopo e direzione nella vostra vita. Domenica, concentratevi sulle vostre relazioni più strette, coltivando legami significativi.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Sabato sarà un momento favorevole per connettervi con gli altri e per condividere le vostre idee in modo aperto e sincero. Domenica, dedicate del tempo alla vostra autorealizzazione e alla realizzazione dei vostri sogni.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Sabato potrete sperimentare una maggiore consapevolezza delle vostre emozioni e intuizioni. Domenica, dedicate del tempo al riposo e alla ricarica delle energie per affrontare al meglio la prossima settimana.

Conclusione

Questo è tutto per le previsioni astrologiche del weekend del 20 e 21 maggio 2023. Ricordate che queste sono solo indicazioni generali e che le esperienze personali possono variare.