Oroscopo di giugno 2023: Cosa prevedono le stelle secondo Paolo Fox - Controcopertina

L’arrivo del mese di giugno si avvicina e con esso è il momento di scoprire le previsioni astrologiche per il prossimo periodo. Paolo Fox, uno degli astrologi più seguiti in Italia, ci svela i segni più fortunati e le influenze astrali che li riguardano. In questo articolo, ti forniremo una panoramica completa su amore, lavoro, benessere e fortuna per ciascun segno. Ecco cosa dice Paolo Fox:

Ariete: A testa bassa. Nonostante possano esserci dubbi nelle nuove relazioni, l’astrologo consiglia di andare avanti con determinazione durante il prossimo periodo.

Toro: Serenità. Si prevede un periodo importante per le coppie desiderose di ritrovare la serenità e per coloro che vogliono consolidare un’unione rendendola più solida.

Gemelli: Amore in vista. Per coloro che non hanno una storia d’amore, le stelle indicano l’importanza dei nuovi incontri. Nelle relazioni di lunga data, potrebbe essere necessario rivedere alcune dinamiche.

Cancro: Venere nel segno. Il periodo attuale è favorevole alle coppie che si amano e offre l’opportunità di risolvere questioni in sospeso. Inoltre, per i single, c’è la possibilità di un nuovo amore grazie alla presenza di Venere nel segno.

Leone: Periodo fortunato. A partire dal 5 giugno, l’entrata di Venere in questo segno porterà una fase molto positiva per le questioni amorose, con progressi significativi in arrivo anche per i single.

Vergine: Dimentica il passato. In vista del prossimo periodo, Paolo Fox consiglia ai single di lasciarsi alle spalle il passato, specialmente se hanno paura di rimanere feriti da un amore complicato.

Bilancia: Tergiversa. Se ci sono dispute da risolvere con un ex-partner, potrebbe essere meglio prendersi del tempo prima di cercare una possibile soluzione.

Scorpione: Nodi da sciogliere. Se nella vita di coppia sorgono dubbi o perplessità, è importante cercare di risolverli entro il 5 giugno, poiché successivamente si verificherà un transito dissonante di Venere.

Sagittario: Grandi passioni. Il prossimo mese sarà caratterizzato da intense passioni che si scateneranno improvvisamente. Dal punto di vista lavorativo, giugno 2023 sarà un periodo di grande forza.

Capricorno: Occhio vigile. Le storie d’amore che iniziano in questo periodo potrebbero rivelarsi complicate a lungo termine, richiedendo un’attenzione particolare.

Acquario: Ad un bivio. Nella vita di coppia, è importante fare attenzione alle distrazioni che potrebbero diventare esagerate in queste settimane. Per i single, è necessario valutare la propria voglia di mettersi in gioco.

Pesci: Vietato rimandare. Se ci sono questioni urgenti da affrontare nella coppia, è meglio farlo senza rimandare. Eventuali distanze devono essere colmate, secondo le indicazioni di Paolo Fox.