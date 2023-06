Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi dovresti collaborare di più quando hai a che fare con gli altri perché potresti generare qualche discussione. Sii amichevole e tutto andrà bene. Assicurati di studiare attentamente le proposte che ti vengono fatte. Ti senti orientato ad espandere le tue capacità. Ci sarà riconoscimento e gratitudine. Sai che il mondo non è perfetto, quindi non offenderti se ricevi qualche critica dal tuo partner. Per quanto riguarda le cattive azioni di cui stai parlando, le cose non sono così oscure come pensavi all’inizio.

Toro

Nuove attività per il tempo libero ti daranno l’opportunità di alzarti dal tuo letargo. I tuoi amici saranno in prima linea oggi. Sarebbe bello se ti prendessi una pausa. Idealmente, dovresti prenderti un giorno libero per respirare. Non esitate a farlo. Ci sono alcune situazioni che non meritano che tu ne sia l’unico responsabile. Senti il bisogno di fare un bilancio e rifocalizzarti sui tuoi ideali. Ricomincerai in buona salute e in condizioni migliori.

Gemelli

Le conversazioni con la tua famiglia oggi saranno più facili. Avrai l’energia fondamentale per completare i tuoi compiti con successo. Finché non dimentichi di aggiungere un pizzico di umorismo alle tue parole, tutto funzionerà. Alcune verità possono ferire le persone molto facilmente. L’amore sarà speciale, il che rende questo un grande giorno per un appuntamento. Forse vuoi prenderti cura di qualcuno. Ad ogni modo, dovrai rallentare prima di prendere le cose troppo lontano. Tranquillamente.

Cancro

Oggi la tua ricompensa per lo sforzo sarà un buon cibo e bevande in un ambiente rilassante, familiare e confortevole. Te lo meriti. Il movimento planetario avrà un effetto stabilizzante su di voi, poiché avrete spirito combattivo, ma perdonerete anche. Le tue relazioni ti aiuteranno a essere più calmo, più equilibrato e più capace di anticipare ciò che vogliono le persone a cui tieni. Stai facendo la cosa giusta tornando al passato per fare il punto delle cose. Ma non perdere tempo con inutili sensi di colpa.

Leone

Oggi potresti sentire un grande bisogno di parlare con gli altri. Vuoi connetterti con qualcuno che può fare brainstorming e non vuoi perdere tempo in conversazioni superficiali. I tuoi dubbi e le tue relazioni con gli altri non ti influenzeranno, che più o meno ordina tutto. Dopo una lunga attesa, sarai finalmente in grado di firmare alcune cose importanti. Vi state avvicinando alla fase finale di qualcosa. La tua mente, aperta alla sensibilità del tuo partner, sta dando i suoi frutti. La tua simpatia ti permette di abbandonare la tua precedente postura inutile e vedrai il quadro generale come mai prima d’ora.

Vergine

Oggi le stelle possono farti identificare più del solito con le tue proprietà. Ecco perché ti piacerà essere circondato da cose che ti appartengono, specialmente cose che sono importanti per te. Le alleanze favorevoli stanno diventando una possibilità, quindi guarda oltre le apparenze. Potresti essere sorpreso. Il cielo è calmo nella tua vita amorosa. La comunicazione avverrà facilmente. Approfittane per dedicare del tempo a rafforzare i legami con il tuo partner e risolvere le differenze.

Bilancia

Oggi saranno evidenziate le tue migliori qualità e il tuo potenziale artistico o diplomatico. Sarà un giorno perfetto per chiedere che la tua situazione venga rivalutata o per esprimere i tuoi sentimenti. Coloro che si dedicano alle vendite, artisti e / o artigiani saranno favoriti. Stai ottenendo una prospettiva più ampia del mondo e, di conseguenza, troverai difficile sopportare persone di mentalità ristretta. Tutto ciò che ha a che fare con la realizzazione e la creatività sarà ben pianificato. Ascolta il tuo io interiore.

Scorpione

Sarai molto più concentrato del solito sui tuoi affari personali. Ti gioverebbe rallentare le cose. Sarai in grado di usare il tuo potere di convinzione per persuadere le persone con cui lavori e la tua gioia si diffonderà a coloro che ti circondano. Il tuo innato senso delle sfumature e del buon gusto creerà un’aura di armonia intorno a te, che, lentamente e sicuramente, affascina gli altri. Ora è il momento di dichiarare il tuo amore e cercare piacere e passione.

Sagittario

Questo sarà un giorno eccellente per uscire e tenersi occupati in buona compagnia. Che tu stia facendo shopping, affrontando una sfida di squadra o incontrando gli amici dopo il lavoro, è una giornata vivace. Il vostro ottimismo sta attirando anime erranti al vostro fianco. Non lasciare che ti stringano e sii selettivo fin dall’inizio. L’atmosfera con il tuo partner può sembrare piuttosto fredda, ma puoi approfittarne per mantenere un atteggiamento amichevole e acquisire comprensione.

Capricorno

Oggi le persone ti noteranno e l’impressione che dai agli altri sarà buona. Potrai intravedere alcune nuove possibilità per il futuro. Dovresti essere ricettivo e trovare un modo per andare avanti. La tua forza risiederà più che mai nella tua determinazione a mantenere i tuoi obiettivi. Le banalità della vita quotidiana saranno ai margini della tua vita amorosa. Questo è il momento di fuggire e farlo insieme. Oppure, se sei single, immergiti in un ambiente diverso. È qui che ti aspetta la fortuna.

Acquario

Oggi ti sentirai incoraggiato perché il supporto che desideri dagli altri è a portata di mano. In effetti, potrebbe anche essere più generoso di quanto ti aspettassi. Avrai l’opportunità di dimostrare di avere alcune idee generali che potrebbero essere utili per le tue finanze. Esprimiti senza pretese. Le cose stanno diventando più calme nella tua relazione. Venere ti dà stabilità e ti permetterà di fare il punto dal tuo punto di vista e da quello del tuo partner. Assicurati di saper distinguere tra sogni e realtà.

Pesci

Oggi sei al top della forma e stai gestendo le tue tendenze espansive con più cautela. Se ti attieni all’essenziale, risolverai i problemi in modo efficace. Non esitare a mostrare dove sono i tuoi confini e assicurati di essere rispettato. Istintivamente sarai in grado di attirare la fortuna da un punto di vista finanziario. Ascolta la tua voce interiore per risolvere alcuni fastidiosi problemi. Il tuo partner potrebbe sorprenderti con la sua spontaneità ed entusiasmo. E questi risveglieranno in voi bisogni inaspettati. Dovresti essere il primo a esplorare tutte le possibilità.