Oroscopo Paolo Fox 19 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Se a volte sei tentato di minimizzare le tue capacità e i tuoi punti di forza personali e idealizzare quelli degli altri, oggi dovresti riflettere più obiettivamente sulle tue qualità. Ariete, sei una persona straordinaria, i tuoi amici te lo diranno e dovresti crederci. Con questo stato d’animo di combattente è con il quale potresti trovare sedurre qualcuno dei più attraenti. Un tale incontro non è impossibile.

Toro

Il mondo sta cambiando, anche la tua vita e per la tua maggiore soddisfazione. Toro, devi solo accettare di aprire la porta agli altri, tirare fuori un po’ del tuo universo personale che spesso ti fa prendere le distanze dagli altri ed evitare qualsiasi tentazione di autarchia. La novità dell’esistenza e gli incontri inaspettati contribuiscono a darti quel senso esaltante di libertà. Questa giornata vi riserverà sicuramente molte sorprese.

Gemelli

Sembra che oggi tutto sarà deciso e vorrai far evolvere le cose. E piuttosto vorrai che lo facciano in modo radicale, perché, Gemelli, senti di avere le ali e niente, nessuna regola, nessuna realtà, puoi resistere. Anche se devi pagare il prezzo di una certa solitudine, lasciando le persone intorno a te molto indietro, dovrai cambiare le tue abitudini per ottenere qualcosa di nuovo.

Cancro

Questa bella giornata potrebbe essere molto arricchente per il tuo sviluppo personale. Durante il giorno potresti sentire il desiderio di ricostruire la tua vita su nuove fondamenta. Cancro, riconosci che sei stanco di reagire agli eventi quotidiani e senti che da qualche tempo hai smesso di essere il padrone del tuo tempo. Quindi dovresti chiederti quali sono le tue convinzioni e intraprendere un nuovo percorso.

Leone

Oggi potresti avere la sensazione che le persone intorno a te siano determinate a contraddire le tue opinioni e idee. Leone, dovrai discutere per difendere il tuo punto di vista ed è possibile che alcune persone ti confondano e ti destabilizzino. Tutti i gusti sono nella natura e sono sulla tua tavola. Siate pronti ad avere infiniti dibattiti per far trionfare la vostra preoccupazione per la moralità.

Vergine

Le star della giornata vi incoraggeranno a non rimanere indifferenti all’antologia di emozioni che vi offriranno durante tutta la giornata. Infatti, Vergine, la configurazione astrale di questo giorno rivela una parte femminile del tuo carattere, che dà un posto d’onore a una maggiore sensibilità, dolcezza e senso di ascolto. In conclusione, sarai finalmente te stesso e quindi non far mentire le stelle. I vostri cari vi ringrazieranno.

Bilancia

Sai di essere un vero maestro nell’arte della seduzione e i tuoi cari non staranno fermi e imperterriti di fronte a te. Per questo motivo, Bilancia, dovresti approfittare di questa giornata per lucidare gli effetti del tuo fascino. In effetti, questa giornata sarà favorevole agli incontri e sarà anche molto utile per cercare un po ‘più di autenticità nelle tue relazioni personali o professionali.

Scorpione

Se sei stato in grado di ottimizzare il tuo potere di seduzione durante tutto questo mese attraverso azioni concrete come una dieta, una nuova palestra o qualche cura speciale per essere in forma, potresti concludere questa giornata pienamente soddisfatto di tutto ciò che accade intorno a te. Inoltre, Scorpione, l’immagine che hai di te stesso riflessa negli occhi dei tuoi fan non ha finito per disturbarti.

Sagittario

Riconosci che hai una certa tendenza a nascondere i tuoi sentimenti alle persone che ti sono vicine ed evita di mostrare segni di sensibilità. Eppure, soprattutto nel contesto sociale e professionale, separi sistematicamente i tuoi sentimenti dalla tua vita. Sagittario, tutto indica che con te, la mente e le emozioni sono in perpetua interazione. Ma oggi non dovresti dimenticare che questo è vero anche nel contesto delle relazioni romantiche.

Capricorno

Con la testa tra le stelle e i piedi per terra, questa potrebbe essere la tua posizione nel mondo di oggi. Capricorno, i tuoi pensieri sono planetari e hai un grande senso di libertà, ma le esigenze della vita ti spingono a riconsiderare la giustizia in questo triste mondo. Pertanto, se ti trovi in una situazione arbitrale, non permettere alle tue azioni di contraddire le tue belle aspirazioni. Daresti la colpa a te stesso.

Acquario

Periodo segnato da battute d’arresto soprattutto sul piano sentimentale. Oggi le stelle potrebbero farti diventare un po’ troppo introverso e incoraggiarti a fare il primo passo per rafforzare i legami con le persone che ti circondano. Per troppo tempo siete stati accecati dai vostri obblighi professionali e avete avuto la tendenza a trascurare le persone che vi sono vicine. Acquario, non lasciare da parte nessuna parte della tua vita perché il tuo equilibrio ne risentirà.

Pesci

Potresti non avere le parole per descrivere ciò che ti sta accadendo oggi. Questo è abbastanza normale, ma non succede tutti i giorni. Sta succedendo qualcosa, Pesci, uno scambio, il fatto di condividere, un incontro pieno di emozione, elettricità … Solo ascoltando ogni manifestazione del tuo cuore e del tuo corpo puoi definire l’intensità di questo nuovo desiderio. Potrebbe non essere un falso allarme.