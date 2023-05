Oroscopo Paolo Fox 29 maggio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Oggi non avrai problemi a sentirti positivo e in armonia con il tuo ambiente. Hai bisogno di riposare sul fronte psicologico, quindi non esitare a immergerti nei piaceri e nelle attività ricreative che ti piacciono. La tua carriera a lungo termine ti darà qualcosa a cui pensare. Devi trovare maggiori informazioni. Sarebbe bello se ti lasciassi andare e vedessi la tua vita amorosa da un’altra angolazione, Ariete. Questo ti farà capire e vedere dove hai sbagliato. Ci saranno alcune sorprese.

Toro

Questo è un giorno favorevole per te e le cose tenderanno ad andare come vuoi. In effetti, è un buon giorno per chiedere un favore all’universo perché la risposta potrebbe essere sì. La tua visione a lungo termine sta diventando più chiara e hai una prospettiva migliore degli ostacoli che devi superare. Questo ti aiuta nel tuo lavoro. Toro, la tua più grande risorsa sarà la tua innata tenerezza. Sarai contento di essere stato paziente. Tutto ciò che accade oggi è il risultato delle tue azioni precedenti.

Gemelli

Questo è un giorno positivo perché qualcosa che accade dietro le quinte potrebbe avvantaggiarti. Inoltre, potrebbe essere una sorpresa improvvisa per alcuni Gemelli. È molto probabile che influisca sulla ricchezza. La tua psiche gira in tutte le direzioni, il che è estenuante. Fai le cose passo dopo passo e ricarica le batterie in un ambiente tranquillo. L’amore sarà al centro delle vostre preoccupazioni. Nuovi incontri sono all’orizzonte e la fortuna è dalla tua parte. La tua sensualità ti sta accecando alla ragione, quindi non fare promesse che comportano rischi.

Cancro

Oggi puoi fare un nuovo amico o incontrare qualcuno che ti beneficia. Sii più coinvolto se vuoi avere più influenza sulle cose. Esprimiti in un linguaggio semplice, ma fallo con calma. Dovresti prenderti un po ‘di tempo libero per non pensare ai problemi attuali, poiché sei sotto pressione. Il cancro, le tue richieste o quelle del tuo partner saranno il tuo obiettivo. Devi andare per gradito e rallentare le tue richieste per sfruttare al meglio il presente.

Leone

Puoi uscire da una situazione difficile solo con il tuo ragionamento. Devi moderare i tuoi movimenti e impulsi, evitando così di farti del male. Prova le attività acquatiche per alleviare lo stress. Leone, oggi il tuo occhio per i dettagli è ancora più nitido. Non esagerare o sembrerai troppo indiscreto ad alcune persone. Il tuo pensiero veloce ti impedirà di commettere errori. Ci sono alcune tentazioni malsane intorno a te che non dovresti sottovalutare. Concentrati sui tuoi reali bisogni emotivi.

Vergine

Questa è una giornata piacevole per affrontare le pubblicazioni, i media, la legge o qualsiasi argomento relativo alla medicina. Ti piaceranno anche i viaggi e tutto ciò che ti espone a un’esperienza fresca e nuova o potresti persino innamorarti di qualcuno di diverso o di un’altra cultura. Attenzione, Vergine, perché una nuova storia d’amore potrebbe causarti problemi. Non lasciare che le cose sfuggano al tuo controllo e assicurati di mantenere la logica. Non prendere decisioni. Ne saprai di più alla fine del mese.

Bilancia

Vi state muovendo verso la realizzazione dei vostri sogni e questo vi sta distraendo da altre cose in questo momento. Concentrati sui dettagli pratici. La tua forza non è un pozzo senza fondo. Devi rallentare. Le tue intense emozioni ti impediranno di ragionare logicamente. Salva le discussioni importanti per un’altra volta. Bilancia, oggi potresti ottenere una promozione e il tuo valore sarà riconosciuto. Hai messo alla prova la tua abilità e ora è il momento di raccogliere ciò che hai seminato.

Scorpione

Coloro che vi eclissano stanno solo cercando di provocarvi. Giustificare le loro azioni non serve a nulla. Mantieni il tuo solito modo di fare le cose. Sarai pieno di energia mentale e sarai in grado di essere calmo in questo senso. Tuttavia, una sensazione di tristezza potrebbe smorzare il tuo entusiasmo. Questo è un riflesso della tua esitazione, Scorpione, ma non è un modo oggettivo di guardare le cose. Cercate la perfezione, a tal punto e con tale successo, che potreste finire per perdere i piaceri semplici. Sii aperto a nuove idee.

Sagittario

Oggi è il giorno di lavorare facilmente con altre persone perché collaborano e ti supportano. Potrebbero persino lodarti. In qualche modo, potrebbero portare ad un aumento del reddito o della ricchezza. Oggi è un giorno in cui puoi riprendere una nuova attività. Smetti di farti tante domande e fallo. Venere ti influenzerà a rivedere il passato. Ottieni tutto ciò che puoi che è utile per il futuro, ma, Sagittario, non ossessionarti da alcun rimpianto e non idealizzare il passato.

Capricorno

Oggi può essere una giornata gioiosa e divertente. Il tuo buon umore ti rende popolare tra coloro che ti circondano. Sarai bravo a diffondere questo e sarai in ottima forma. Non cercare di affrontare tutte le sfide contemporaneamente. Pensa alla tua dieta. Le vostre vibrazioni creative sono forti, così gli altri vi ammireranno. Sei pieno di una dolce euforia. Quei Capricorno che hanno una relazione assaporeranno tranquillamente la situazione. Chi è libero e senza fantasie potrà cambiare strategia…

Acquario

La tua fede e tenacia ti aiuteranno ad avere successo, qualunque sia il pensiero dei tuoi detrattori e di altre persone gelose nella tua cerchia sociale. Il tuo ideale sarebbe tornare indietro e sviluppare discussioni precedenti con il tuo partner. In questo modo puoi capirlo meglio. Se sei single, una promettente amicizia platonica è in vista. Non aspettare di avere un motivo per coccolarti, Acquario. Pianifica una sessione in una spa e fai un massaggio. Oggi è solo per te, da curare e coccolare dalla testa ai piedi. Di sicuro tornerai al top della forma.

Pesci

Hai un lato audace, che nascondi sotto una falsa indifferenza. In realtà, Pesci, sei un combattente e, se sfrutti le energie del giorno, la tua naturale volontà di prendere l’iniziativa ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi. Rimanete aperti a nuove idee e beneficerete di una nuova concezione arricchita dell’amore. Un dialogo molto positivo ti farà vedere le cose in modo diverso. Troverai facile immergerti in un’opera di natura intellettuale, ma non dimenticare di passare a qualcos’altro per schiarirti le idee.