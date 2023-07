Oroscopo Paolo Fox 4 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Da qualche tempo, una certa tensione persiste nella vostra relazione. Se siete entrambi nervosi, ovviamente questo non crea le condizioni ideali per godere di una vita in armonia. Hai ancora bisogno di sapere cosa ti mette in quello stato. Se si tratta solo di problemi di lavoro temporanei, non è un grosso problema. D’altra parte, la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente se ci sono altre ragioni per il tuo comportamento antipatico.

Toro

Sicuramente oggi vi sentirete preoccupati per la vostra vita di coppia. La tua relazione d’amore significa molto per te e durante questo viaggio ti renderai conto che potresti averlo messo sullo sfondo della tua vita. Il lavoro e alcune preoccupazioni finanziarie hanno occupato la tua mente. Almeno sei consapevole della situazione. Quindi dovresti reagire in questo momento prestando attenzione al prescelto nel tuo cuore.

Gemelli

Durante il giorno potresti chiederti se nella tua vita amorosa non tendi a ritirarti troppo in te stesso. Potresti non essere completamente soddisfatto della tua vita amorosa in questo momento, ma devi ammettere che non stai mettendo ogni opportunità dalla tua parte. Pensa a proteggerti e metti una certa distanza tra gli altri e te stesso. Infatti, soprattutto se si corre il rischio di isolarsi.

Cancro

È giunto il momento per voi di fare progressi significativi nelle questioni relative al cuore. Se stai uscendo con una persona che hai trovato affascinante da un po ‘di tempo, è tempo che tu ti impegni un po ‘di più. Potresti proporti di vivere insieme o addirittura di sposarti. Se sei single, dovresti decidere di uscire con chiunque occupi i tuoi pensieri. Dovresti essere più attivo nella tua vita privata.

Leone

Oggi dovresti pensare e soppesare ciascuna delle tue parole. Le influenze planetarie del viaggio ti rendono un po ‘impulsivo e potresti dire qualche parola di troppo. Spinto dal tuo impulso, non è impossibile che tu vada un po ‘lontano nella tua critica a un collega o all’azienda in cui lavori. O nella tua vita di coppia, potresti fare una riflessione più dolorosa di quanto pensassi. Quindi cerca di dominare te stesso.

Vergine

Per quanto riguarda la tua vita amorosa, oggi dovresti pensare un po ‘di più a te stesso. Per comodità, negli ultimi tempi hai fatto alcune concessioni in modo che ci fosse un buon rapporto con il tuo partner. Necessario. Ma deve essere fatto da entrambe le parti. Da questo momento in poi, non è più il tuo turno di lasciare andare la zavorra. E faresti meglio a convincerti se vuoi funzionare su una sana base sentimentale.

Bilancia

Senza esitazione, oggi ti rivolgerai a uno dei tuoi amici per un consiglio sulla tua vita amorosa. Se non sei sicuro di dove ti trovi in questo momento, è bene affidarti a uno dei tuoi amici più cari. Solo parlando apertamente con lui puoi analizzare meglio ciò che ti sta accadendo. E, inoltre, le sue parole di conforto vi saranno di enorme aiuto.

Scorpione

È molto probabile che in questo momento tu senta di avere difficoltà ad esprimere i tuoi sentimenti. E oggi questo problema vi sembra più reale che mai. Poi ti chiedi se è davvero difficile per te trasmettere le tue emozioni. O se è qualcosa di molto più profondo. La tua relazione potrebbe aver raggiunto uno stadio di vera e propria domanda e ti rifiuti di accettarlo rinchiudendoti in una sorta di silenzio. Dovete anche affrontare le vostre responsabilità in questo campo della vita.

Sagittario

Se oggi sentite che una corrente umanista disinteressata attraversa regolarmente il vostro cuore, alla fine sarebbe abbastanza logico, considerando il vostro cielo attuale. Si cambia, verso una maggiore libertà di movimento e, soprattutto, verso una maggiore libertà di essere se stessi. E, naturalmente, sei più preoccupato per la libertà degli altri. E ti chiedono se hanno anche la possibilità di liberarsi. Siete pronti a fare delle buone opere, ovunque vi troviate.

Capricorno

Per quanto riguarda le questioni di cuore, c’è un’alta probabilità che tutto non andrà bene per il momento. Ed è soprattutto perché non sembri essere in grado di fare un bilancio adeguato delle cose. Oggi, tuttavia, dovresti riprovare. Non si può andare avanti così all’infinito. Potresti asciugarti come una vecchia prugna. Ma prima di prendere una decisione troppo radicale, chiediti qual è il tuo atteggiamento sull’intero problema.

Acquario

In questo momento, un sacco di turbolenze e preoccupazioni potrebbero influenzare molti aspetti della tua vita privata. Ed è prevedibile che questo sia legato a una profonda trasformazione che durante il giorno noti che sta avvenendo nel tuo comportamento. Se la tua vita quotidiana o familiare sembra un po ‘corsetta, non dovresti ottenere anche con le persone intorno a te. Piuttosto, cerca l’errore in te stesso o nella tua possibile riluttanza.

Pesci

Non sorprenderti se i tuoi piani per stasera cambiano improvvisamente. È molto probabile che dovrai uscire con un amico o andare a un appuntamento più intimo. Bene, molto probabilmente, questa bella notte sarà di natura completamente diversa. Inoltre, un problema di lavoro potrebbe cadere su di te o, anche, una persona cara potrebbe avere un grande dolore e chiamarti per confortarlo. Tutto questo è parzialmente rinviato.