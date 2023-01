Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 1 gennaio 2023: le previsioni migliori del giorno

ARIETE

Le tue emozioni ti portano a cercare in modo espansivo contesti spirituali, emotivi e soggettivi. Cerca significato da un buon processo terapeutico o attraverso l’esperienza di esperienze spirituali, trascendentali o meditative. Il vostro senso di carità e di amore universale è generosamente amplificato.

TORO

Le tue emozioni ti portano ad accogliere di più la comunità, chi soffre, i gruppi, le amicizie e chiunque altro la tua sensibilità chieda. La lotta per le cause e la correzione delle ingiustizie può sensibilizzarti e mobilitare la tua forza, il tuo contributo e il tuo aiuto. Ama il collettivo, ma non mischiarti, sappi bene cosa è tuo e cosa non ti appartiene.

GEMELLI

Le tue emozioni tendono ad essere espresse più apertamente e possibilmente in pubblico, quindi usa la maturità emotiva. La tua sensibilità acquista forza e la tua autorità avrà forza emotiva. Il tuo ruolo di madre o padre sarà significativo e generoso per te. Anche il tuo legame con il lavoro sarà intenso, ma fai attenzione a non dare per scontato ciò che non è tuo.

CANCRO

La Luna, sua dominatrice, riceve i raggi generosi e abbondanti del gigante Giove. La tua fede sarà notevolmente ampliata ora. Prendi questo momento per vedere le molte possibilità nella tua vita. Sarai molto più espansivo, avventuroso e istintivo. La generosità della tua visione del mondo deve essere condivisa.

LEONE

La tua generosità in cambio aumenta notevolmente oggi. Sarà più accogliente e amorevole nella condivisione. Anche l’energia sessuale diventa intensa, istintiva e generosa. Usa la tua saggezza emotiva per accogliere, aiutare gli altri e te stesso. Rilascio di vecchi schemi emotivi con facilità, a patto che ci si arrenda.

VERGINE

I problemi emotivi che coinvolgono collaborazioni e relazioni con gli altri saranno intensi. Cerca di accogliere generosamente l’altra persona, aiutandola nella crescita e nella liberazione emotiva dell’altro e di te stesso. Sii più aperto a uno scambio emotivo onesto. La tua riflessione sui problemi emotivi può essere molto efficace in questo momento.

BILANCIA

La tua connessione con il mondo materiale diventa intensa. Cercherete molti modi per lavorare, servire e prendervi cura del piano materiale. Ricordati di fare tutto questo con amore, resa e devozione. Potrà servire in molti modi, ma attenzione agli eccessi. In termini di salute, bisogna fare attenzione agli eccessi alimentari e alle indulgenze.

SCORPIONE

Le tue emozioni saranno molto più espressive del solito. Questo può essere buono o cattivo, a seconda di come canalizzi questa energia. Cerca di utilizzare il meglio di questo posizionamento, esprimendo te stesso con generosità, accoglienza e sensibilità, produzione creativa in aumento. Romanzi intensi. Attenzione, però, agli eccessi egoici.

SAGITTARIO

Giove, il suo governatore, incontra la Luna nel suo settore naturale. Oggi la tua energia sarà molto più allineata con la vibrazione del Cancro: accoglienza, introspezione, famiglia, nostalgia. Cerca il tuo lato più nutriente e concediti il ​​tempo per elaborare le tue emozioni. La vostra generosità e accoglienza devono ora essere espresse.

CAPRICORNO

Oggi ti porta una grande sensibilità in campo mentale. Vedrai il mondo intorno a te in un modo più soggettivo, spirituale e intuitivo. Apriti alle forti intuizioni e intuizioni che potrebbero venirti in mente. Usa le tue capacità comunicative per accogliere e incoraggiare le persone da un tono più spirituale e trascendente.

ACQUARIO

Oggi ti porta la necessità di vivere i piaceri materiali della vita. Concediti un po’ di relax e connettiti con ciò che ti dà piacere e soddisfazione. Anche la tua capacità di guadagnare denaro e risorse aumenta. Attenzione, tuttavia, agli eccessi finanziari impulsivi. È ora di dare il benvenuto a te stesso.

PESCI

La congiunzione di Giove e della Luna nel vostro segno (solare o nascente) vi porta grande generosità e sensibilità. Cerca di accogliere e amare con ottimismo e intensità. Cercherai anche più libertà e ottimismo emotivo. La tua atmosfera più caritatevole richiede un posizionamento. Cerca di avere uno sguardo più spirituale sulla tua vita personale, materiale e umana.