Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 1 gennaio 2023, lo zodiaco anno nuovo

ARIETE (Nati tra il 21/03 e il 20/04)

La congiunzione di Pallade e Chirone nel tuo segno (solare o ascendente) ti porta la saggezza per esprimerti rimanendo fedele a te stesso. Il tuo esempio di azione e personalità sarà curativo, un esempio per gli altri. Soprattutto nelle azioni che coinvolgono il collettivo oi gruppi, risplenderà e si donerà. Contribuisci alla collettività essendo autentico e dando l’esempio.

TORO (Nati tra il 21/04 e il 20/05)

Potresti aver soppresso, per qualsiasi motivo, il tuo senso di sé, la rabbia e l’azione. Tuttavia, il paradiso ora ti offre la possibilità di guarire molto saggiamente. Ti viene ricordato che puoi usare saggiamente la tua forza personale, che ti è permesso essere te stesso. Soprattutto nella conquista della tua carriera e indipendenza, concediti più posizionamento e attitudine.

GEMELLI (Nati tra il 21/05 e il 20/06)

Oggi sei portato a prendere posizione davanti a gruppi, amicizie, progetti collettivi o online, ma tutto questo va fatto con saggezza. Puoi e dovresti essere te stesso; dai il tuo esempio per contribuire ai tuoi coetanei. Sappi anche quando non reagire. C’è una forte energia creativa che guida le tue visioni, credenze e fede. Cerca un’espansione collaborativa.

CANCRO (Nati tra il 21/06 e il 21/07)

Oggi sei spinto a rafforzarti nel senso di maturità, professionalità e spirito pionieristico imprenditoriale o nella posizione che occupi. La tua leadership e iniziativa saranno esercitate in modo saggio e strategico. I tuoi punti di forza emotivi sono creativi e ti motivano a correre un po’ più di rischi nel mondo esterno, esercitando la tua autorità e competenza in un modo unico.

LEONE (Nati tra il 22/07 e il 22/08)

Oggi ti dà la capacità di esprimere le tue convinzioni, visioni del mondo, fede e obiettivi con grande saggezza. Sarà assertivo, ma anche calmo e strategico in questo senso. La tua visione del mondo può espandersi molto ora, specialmente sotto la forte creatività che governa le tue relazioni e collaborazioni. Il contatto umano ora sarà stimolante.

VERGINE (Nati tra il 23/08 e il 22/09)

Sei sollecitato ora ad essere te stesso nel campo emotivo, affettivo, sessuale e condiviso. Se hai ignorato queste sfaccettature della vita, ora è il momento di guarirle saggiamente. Concediti più iniziativa, assertività e strategia. Le tue forze fisiche sono sotto un’influenza creativa e intensa, che facilita il processo. Affronta anche le tue difficoltà emotive in un senso di accettazione e guarigione.

BILANCIA (Nati tra il 23/9 e il 22/10)

Ora c’è uno stimolo in modo che tu abbia più iniziativa nelle relazioni e ti metta più chiaramente davanti all’altro. La saggezza di essere autentici nelle relazioni è espressa molto saggiamente ora e ti renderà libero. La tua energia e il tuo magnetismo personale sono forti e ti ricordano che essere te stesso attirerà le persone giuste nella tua vita.

SCORPIONE (Nati tra il 23/10 e il 21/11)

Sei incoraggiato a trovare la tua forza attraverso il lavoro e il servizio. La tua energia qui sarà unica, assertiva, ma anche saggia e curativa. Il lavoro, il servizio, i lavori domestici e/o lo sforzo fisico ti mostreranno che il tuo sforzo è utile e gratificante. Le tue energie personali sono creative e ti spingono a rimboccarti le maniche e produrre.

SAGITTARIO (Nati tra il 22/11 e il 21/12)

Oggi ti porta la guarigione nell’essere autenticamente te stesso e nell’esprimere la saggezza di essere l’essere unico e speciale che sei. Cerca di avere chiarezza di intenti e cerca di conoscere te stesso, nelle tue debolezze e forze, difetti e qualità. Guarisce dal lato giocoso, competitivo, romantico e/o avventuroso. Consenti a te stesso di esprimere la tua essenza in ogni cosa.

CAPRICORNO (Nati tra il 22/12 e il 20/1)

Oggi ti porta la guarigione nel riconoscere la saggezza dei tuoi sentimenti e della tua sensibilità, ma senza perdere la tua individualità. Sarai più espressivo nei tuoi sogni, desideri, ansie e bisogni emotivi, ma tutto questo in modo maturo. C’è una grande creatività materiale e finanziaria e questo dovrebbe servire come base per costruire i tuoi sogni personali.

ACQUARIO (Nati tra il 21/01 e il 19/02)

Ora sei incoraggiato ad esprimerti, comunicare e verbalizzare. Il tuo discorso sarà carico di assertività, ma anche di saggezza e cura. Cerca di essere autentico in ciò che comunichi, esprimendo le tue idee, ma senza reattività. Marte e Venere nel vostro segno (solare o ascendente) vi portano la giusta misura tra polarità ed equilibrio creativo.

PESCI (Nati tra il 20/2 e il 20/3)

Oggi ti porta una grande energia di guarigione per il settore materiale, finanziario, dei valori e dei talenti. Ora troverai la saggezza per prendere l’iniziativa e difenderti. Cerca di utilizzare i tuoi talenti e le tue risorse in modo più assertivo e strategico per assicurarti i tuoi guadagni. Capacità di stare in piedi da soli. Energia emotiva creativa incanalata nel campo pratico.