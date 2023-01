Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 1 gennaio 2023: gli astri migliori Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Buoni auspici per te, Lira, in questo primo giorno del 2023. Ti aspetta un anno intenso ma molto proficuo in cui evolverai molto a livello personale e il tuo intuito si affinerà quotidianamente. Oggi è più conveniente per te che mai riposare e riprenderti dalla tarda notte. È fondamentale che durante questo mese di gennaio rispettiate scrupolosamente il riposo se non volete che la vostra energia ne risenta. Anche se molto amante dell’azione e sicuramente vorrai più feste, oggi è meglio che tu prenoti la giornata per la casa, la famiglia e le coppie. Domani avrai bisogno di essere con piena energia per ricominciare con la tua vita lavorativa. Controlla come dici quotidianamente le cose con il tuo partner, Bilancia, la sincerità non è incompatibile con la diplomazia e sai anche come farlo.