Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 1 gennaio 2023: le previsioni al top Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Quest’anno che inizia oggi, Pesci, sarà l’anno in cui far conoscere al mondo le tue idee professionali. La tua grande inventiva e mente brillante, unita alla tua debolezza per l’innovazione e il progresso, ti hanno fatto concepire ogni giorno nuovi modi e soluzioni per la tua vita lavorativa. Se fino ad ora non avevi osato parlarne, è ora di rompere il silenzio. Pensaci molto bene questo fine settimana perché domani dovrai metterlo in pratica. Questo aumenterà il tuo benessere economico e anche quello della famiglia, perché avrà un impatto diretto. Innamorato, sei in una fase incerta, Pesci, ma se stai attraversando una crisi ora sarà la guarigione, la tua relazione sarà rafforzata.Oggi presta attenzione al tuo partner e mantieni alta la tua autostima, perché ti apprezza molto. Hai la capacità di superare tutte le sfide che ti si presentano quotidianamente.