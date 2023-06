Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Importanti cambiamenti sono in arrivo nel campo finanziario. Ci sono reali possibilità che tu possa aumentare notevolmente il tuo reddito mensile in breve tempo. Approfitta di un incontro di lavoro per proporre quell’idea interessante che stai sviluppando ultimamente. Susciterà un interesse molto alto e uscirà in anticipo. Attraverserai momenti di angoscia, ma oggi sarà risolto un problema che sembrava non avere soluzione. Ci vorrà, tuttavia, che tu faccia del tuo meglio.

Toro

Una giornata segnata da sorprese, che influenzeranno notevolmente il tuo stato d’animo. Cerca di non preoccuparti troppo, accetterai e digerirai i cambiamenti nel tempo. Una delle persone a te più care sembra averla persa e non sai come reagire. Rispetta le sue decisioni, ma falle sapere cosa ne pensi. Oggi verrà presentato un problema che ti farà precipitare nell’incertezza. Se vuoi chiarire i tuoi dubbi, non lasciarti influenzare dai pettegolezzi, perché potresti renderti ridicolo.

Gemelli

Goditi i bei momenti che la vita ti offre, non aspettare nulla per iscriverti a qualsiasi opportunità per divertirti con le persone che ami. Anche se la tua salute sembra migliorare, questo non dovrebbe essere un alibi per eccessi ingiustificati. Al contrario, non appena smetti di prenderti cura di te stesso, ricadrai di nuovo. Non vuoi confronti diretti con persone che hanno poco da perdere nel faccia a faccia. Usa l’intelligenza e otterrai risultati migliori.

Cancro

Uno di questi giorni ci sarà l’occasione di fare un viaggio che potrà darvi molte soddisfazioni. Non esitate a preparare le valigie adesso. La fiducia con cui ti dirigi verso i tuoi obiettivi principali ti fa avanzare più di quanto ti aspettassi. Né gli altri se lo aspettavano e l’invidia può sorgere. Pensa che forse ultimamente stai lasciando un po’ indietro la tua famiglia, quasi senza rendertene conto. Prepara un piano attraente per i prossimi giorni.