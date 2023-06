Oroscopo Paolo Fox domani 1 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

È difficile incontrare tutti i tuoi amici contemporaneamente. Prova a mettere in ordine oggi la tua lista di impegni per i prossimi giorni. Studia bene la convenienza di iniziare una relazione sentimentale ora se hai dei dubbi sui tuoi sentimenti. Potresti aver bisogno di un po’ più di tempo. Anche se le cose non ti stanno andando male, hai ancora la sensazione che ciò che ottieni non corrisponda agli sforzi che investi. Analizza attentamente la situazione.

Vergine

È possibile che oggi tu abbia il coraggio di apportare qualche cambiamento al tuo aspetto fisico, qualcosa a cui stai pensando da molto tempo. Il risultato potrebbe non essere quello desiderato. In realtà, la tua eccessiva preoccupazione per le apparenze può portarti a comportamenti un po’ strani agli occhi degli altri. Potresti attraversare il limite. La tua mentalità si concentrerà presto sul mero economico e questo ti farà guadagnare molti soldi. Ma quel percorso può portare ad alcuni problemi sentimentali.

Bilancia

Le iniziative che qualcuno vuole intraprendere sono poco attendibili, provate a dire di no diplomaticamente, ma senza lasciare alcun dubbio al riguardo. Oggi avrai l’opportunità di essere affettuoso con il tuo partner. Non lasciare che i piccoli attriti degli ultimi giorni ti facciano perdere l’opportunità di goderti la tua relazione. Trascorrerai una giornata tranquilla, senza troppe novità o problemi. Prova a dedicarlo a prenderti cura di te, soprattutto facendo l’esercizio di cui hai bisogno.

Scorpione

Una situazione complicata ti farà ritrovare nel mezzo di un conflitto in cui hai la soluzione. Tuttavia, dovrai agire con molta mano sinistra. Devi fare visita a una persona che ha molto bisogno di te in questo momento, quindi non ritardare il tuo impegno prima di poterlo pentire. L’importanza delle cose che ti accadono è relativa, anche se sei molto preoccupato in questo momento, presto riderai di quanto hai passato male.