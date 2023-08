Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Giornata calma morta in ogni modo. Non sono previsti shock o grossi problemi, quindi cogli l’occasione per lasciarti trasportare dalla routine e lasciar andare la zavorra. I lievi problemi di salute, i disagi che non ti lasciano, non sono altro che un monito per i marinai affinché prendano le misure necessarie per migliorare la qualità della tua vita. Nei momenti difficili è quando devi puntare più forte sui tuoi valori, non cedere alla pressione, anche se sembra la cosa più facile.

Oggi tenderai a demoralizzarti perché sei incapace di capire qualcosa o di svolgere un compito importante. Non aver paura di cercare aiuto. Le spese inutili, anche se minori, indicano che hai un problema che stai cercando di coprire attraverso l’uso del consumo. Attacca i tuoi problemi. La gelosia sarà oggi i peggiori consiglieri. Non lasciarti trasportare dall’invidia, puoi persino perdere denaro a causa di decisioni troppo affrettate.

Gemelli

Il senso della diplomazia sarà una delle tue qualità più potenti oggi. Usato bene, ti fornirà molte risorse per fare un passo avanti. Anche se si tratta sempre di cose senza importanza, le discussioni iniziano a diventare un’abitudine in casa tua. Analizzalo e parlane con il tuo partner. Non preoccuparti perché non sei d’accordo su una questione importante. Con la buona volontà si può raggiungere un buon accordo.

Cancro

Tenerti occupato oggi sarà una buona medicina per dimenticare un recente infortunio sentimentale. Solo il tempo può curarlo e devi cercare di farlo passare in fretta. Abbi cura oggi che il tuo linguaggio sia carico di messaggi positivi, anche se fai critiche costruttive. L’importante ora è essere in grado di muoversi velocemente. Una forte tentazione appare improvvisamente nella tua vita; pensaci prima di metterti nei guai, ma non scartare l’idea all’inizio, analizzala.