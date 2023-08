Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Cerca di superare le difficoltà causate dall’incomprensione del tuo partner. Spiega meglio i tuoi progetti, parla con sincerità e otterrai più supporto. Se devi spendere, fallo, ma tieni presente che utilizzare il credito è tanto facile quanto pericoloso. Faresti meglio ad adeguare i tuoi acquisti alla tua attuale liquidità. Devi prenderti cura di te un po’ di più quando si tratta di salute, è particolarmente importante cercare un equilibrio tra dieta ed esercizio fisico.

Momenti di instabilità finanziaria, di incertezza economica che ti causeranno grande malessere. Metti ordine nei tuoi conti e cerca soluzioni solide e durature. Questo è il momento di ritirarsi, di fuggire dagli scontri e riprendersi dalle proprie ferite nel calore della propria casa. Presto potrai tornare a combattere. Segnali di cambiamenti molto importanti appaiono all’orizzonte. Non dovresti anticipare gli eventi, ma dovresti prepararti mentalmente.

Bilancia

L’accredito professionale che tanto cercavi arriverà all’improvviso oggi o uno di questi giorni. Quel riconoscimento ti sorprenderà e significherà più lavoro. Tende a semplificarti la vita, non a complicarla, che di per sé è piuttosto complessa. Scappa da impegni non strettamente necessari. I tuoi amici richiedono più attenzione e dovresti prestare loro attenzione o quando ne avrai bisogno, non troverai il loro supporto così facilmente come prima.

Scorpione

Per quanto ti senti bisognoso, non discutere dei tuoi problemi personali con persone che non sanno mantenere i segreti, o te ne pentirai. Prenditi cura della tua igiene orale. Buone date per i cambiamenti di ambiente. Forse un lungo viaggio, un cambio di indirizzo o addirittura di località possono essere motivo di una nuova vita che ti farà rinascere. Hai in mano il timone del tuo futuro, non lasciare che i venti che soffiano ti spingano verso gli scogli. Mantieni ferma la rotta e raggiungerai un buon porto.