Oroscopo Paolo Fox domani 10 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il tuo modo di essere può ferire la sensibilità di chi ti ha appena conosciuto, ma non per questo devi cambiare personalità. Dovranno abituarsi. Cerca di mantenere la rotta fissa, senza deviare dai tuoi scopi principali, perché il vento soffia forte ed è possibile che tu devii dai tuoi obiettivi. State molto attenti alle apparenze, perché oggi possono giocarvi uno scherzo. Prova a grattare sulla superficie in modo da poter vedere il vero colore delle cose.

Una persona che da tanti anni collabora a stretto contatto con te ti deluderà uno di questi giorni costretto dalle circostanze, non tenerne conto. Le difficoltà che ti si presentano si superano facilmente se ci lavori e se le affronti con il sorriso sulle labbra. Non disperate. Se continui a perdere tempo giocando, finirai in guai seri. Invece di scappare sistematicamente, affronta le difficoltà o fallirai.

Acquario

Nelle questioni di cuore lasciatevi trasportare dall’emozione e non fate calcoli troppo freddi, non funzioneranno. Ora si tratta di godersi il momento. Alcuni incontri sono indimenticabili, anche se possono anche complicarti un po’ la vita. Esci di casa di più, hai bisogno di aria fresca per ossigenare i polmoni. Bisogna alzarsi molto prima, alzarsi un po’ presto per poter affrontare la giornata con maggiori vantaggi e mettersi al lavoro con la mente ben sveglia.

Pesci

Qualsiasi rinforzo non ti farà del male, non rifiutare l’aiuto offerto dai tuoi amici o dalla tua famiglia solo per orgoglio, potresti pentirtene molto presto. Le circostanze minacciano di metterti alle corde. Cerca il supporto di quelle persone che hanno già vissuto questa situazione prima. Fai attenzione a portare a termine ogni progetto che intraprendi prima di iniziarne uno nuovo, altrimenti commetterai errori che mineranno la credibilità della tua carriera professionale.