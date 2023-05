Oroscopo Paolo Fox domani 10 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Oggi recuperi l’interesse per il lavoro, la voglia di migliorarti e di porsi nuove sfide per il futuro. Questo nuovo atteggiamento contribuisce molto al tuo equilibrio. Ti rimane pochissimo tempo per risolvere una questione personale per la quale non avrai altra scelta che parlare con una persona con cui non hai una relazione da molto tempo. La tua salute è fondamentalmente stabile, ma qualche piccolo problema potrebbe farti perdere l’equilibrio sul lavoro. Avrai bisogno di un plus di concentrazione per non perdere soldi.

Vergine

Se le vacanze non sono ancora vicine, preparare una fuga sarà un buon incentivo affinché la routine di questi giorni diventi più sopportabile. La tua visione della società è troppo negativa e questo ti impedisce di vedere le cose positive che il tuo ambiente può offrirti. Non appena cerchi troverai opzioni molto preziose. A volte la serietà delle cose è solo nella tua testa, ingrandisci l’importanza dei tuoi problemi solo perché ci pensi troppo. La tua situazione, in generale, è buona.

Bilancia

Il tuo partner sarà il porto più sicuro quando si tratta di rifugiarsi dalla tempesta. Il supporto che ti fornisce sarà essenziale per superare i problemi. L’obiettività è una delle tue migliori virtù, non metterla consapevolmente da parte solo perché i tuoi interessi ti spingono al pregiudizio. È pane per oggi e fame per domani. Nessuna causa è persa in anticipo, solo proponendola potrai realizzare ciò che desideri. Avrai bisogno di molto impegno, ma con determinazione raggiungerai il successo.

Scorpione

L’energia scorre come un torrente nel tuo corpo, non ti mancheranno le forze per avviare progetti che possono segnare il tuo futuro professionale. Approfitta dell’attrazione. Il modo in cui ti vesti è una delle tue principali forme di espressione, la tua lettera di presentazione agli altri. Cerca di non farti influenzare dalle opinioni degli altri e segui le tue intuizioni. Se ti unisci al lavoro oggi, sarà molto difficile per te tenere il passo con i tuoi colleghi. Vacci piano, avrai il supporto dei tuoi amici per fare il passo.